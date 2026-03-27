九龙城泼水节︱4.11起一连两日举行 设逾40市集摊档泰拳表演 推消费优惠及深度游活动

「龙城美食泼水泰缤纷2026」将于下月11及12日举行。今日（27日）举行活动发布会，公布今年继续在九龙城贾炳达道公园足球场内举行。亦预告将推出多项特色活动，包括泰国特色市集、泼水体验、泰拳表演赛、泰国特色歌舞表演和泰国服饰体验等。更会推出「消费优惠双重赏」、深度游活动，吸引市民和旅客参加活动。

指定商户买满200元即获10元现金券

为吸引市民及游客进一步探索九龙城，今年特意新增「消费优惠双重赏」活动，即日至下月12日期间，九龙城区参与活动商户除会提供专属优惠或折扣，市民和旅客只需于指定商户单笔消费满200元，即可获赠10元现金券，可于下月11及12日「泰缤纷」泰国特色市集内使用。

储齐四个印章换领《九龙城寨之围城》精美纪念品

活动亦将联乘「龙城深度游」于下月11及12日市集内举行「线上导览，线下集章」活动，市民和旅客完成指定购物和打卡任务便可获得盖章，储齐四个印章便可换领《九龙城寨之围城》电影精美纪念品乙份。

民政专员：冀市民感受特色文化及历史

九龙城民政事务专员蒋志豪表示，九龙城一向有「小泰国、小曼谷」之称，活动让市民和游客感受泰国泼水节的热闹气氛。他又感谢泰国驻港总领事馆多年来对活动大力支持，今年继续安排了紧张刺激的泰拳表演赛，亦有远道而来的从泰国到港的团队，带来泰国传统歌舞表演。

他续指，活动除了有美食摊档，每年大受市民欢迎的泰式按摩今年仍然会举行，「希望透过泰国美食、文化体验，让市民一同感受得到泰国气氛」。此外，今年更推出「龙城深度游」，希望参加活动的市民除了到市集摊档消费之余，亦可以九龙城区其他地方，感受特色文化及历史，「希望大家有一个整体体验，能够满载而归。」

黄文莉：相信今年继续有非常好入场人数

九龙城区议员、提振地区经济专责工作小组主席黄文莉表示，今年摊档数目与往年相若，有约40多个美食及文化体验摊档，以泰式美食为主，但亦有潮汕美食。她透露，去年有不少人很喜欢泰拳擂台，因此，今年特别制作了一个「迷你版」擂台，让市民影相「打卡」。至于今年预期入场人数，她称，去年活动期间遇上大雨，故人数不及预期，「相信今年会继续有非常好（入场）人数。」

记者：何姵妤

摄影：叶伟豪