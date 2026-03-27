伪造文件诈骗药业公司逾110万元服务费 前职员承认欺诈罪还押5.5判刑

药业公司时任总经理及其下属虚报由该下属营运的秘书公司曾提供顾问及其他服务，诈骗服务费共逾110万元，案中经理、下属，以及下属的生意伙伴先后遭廉署落案起诉。下属今早在区域法院承认两项欺诈罪，辩方求情指，被告不懂拒绝别人要求，才按上司的指示伪造文件，过程中没有任何金钱得益。法官练锦鸿将案件押后至5月5日判刑，待取背景被告，期间被告还押候惩，届时将与早前认罪的时任总经理及生意伙伴一并判刑。

制假发票骗取公司服务费

43岁金活药业时任市场推广主任余远涛，承认两项欺诈罪，指他于2017年2月至2023年9月期间，向金活药业虚假地表示，7份由基德服务发出的发票为真实，意图诈骗而诱使金活药业向基德服务支付顾问服务费用共逾53万元；及向灵锋广告虚假地表示，6份由基德服务发出的发票为真实，意图诈骗而诱使灵锋广告代金活药业向基德服务支付顾问服务费共逾54万元，并从灵锋广告及金活药业之间的年度广告合约款项中扣减共逾58万元。

辩方求情指，被告是按上司的指示制作假发票，从中并没有任何金钱得益。辩方续引述被告亲撰的求情信，指被告自被捕后至今受案件困扰3年，深感受压，妻子亦患上癌症，被告须要照顾家庭。本案因被告的无知，对法律的不认识，因不懂得拒绝别人，加上自己的愚昧所导致，现在已深感后悔，日后做事会想清楚后果，望法庭轻判。

案情指，金活药业在香港及内地经销和代理药物及健康产品，被告余远涛是时任市场推广主任，并担任秘书公司基德服务的董事兼股东。金活药业以合约形式委聘香港灵锋广告有限公司协助宣传产品，并预先支付合约款项予灵锋广告，以便该公司从中扣减宣传开支。

上司与生意伙伴先后认罪候惩

在2017年2月至2022年4月期间，被告的上司向金活药业呈交7份付款通知书，以结清基德服务共逾53万元的服务费，金活药业相信该些发票是真的，便向基德服务发放金钱。被告在警诚下承认 2017年初某日，上司指示被告经基德服务替上司收取来自金活药业的款项，被告按上司提供的资料准备上述发票，惟被告知道基德服务事发上并没有向金活药业提供服务。

在2019年3月至2023年9月期间，上司向灵锋广告呈交6份基德服务发出的发票，以结清基德服务共逾54万元的服务费，该些发票看来显示基德服务已向金活药业提供有关食物营养标签、法律规定及进出口许可证的顾问服务。灵锋广告相信该些发票是真的，便向基德服务支付款项，并按此从金活药业事先存入的合约款项扣除约58万元。被告曾向他人透露自己准备假的基德服务发票，以向雇主报销款项。当金额存入基德的帐户时，上司指示被告将金额以银行转帐或现金方式转给余。

同案两名被告56岁金活药业时任总经理邱伟臣，早前承认两项欺诈罪；41岁被告基德服务有限公司(基德)董事兼股东周柏豪，早前承认处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。

案件编号：DCCC227/2025

法庭记者：黄巧儿