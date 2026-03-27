大湾区跨境直通救护车试行计划 即日起正式实施双向转运
更新时间：12:50 2026-03-27 HKT
发布时间：12:50 2026-03-27 HKT
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特区政府今日（27日）公布，「大湾区跨境直通救护车试行计划」由即日起正式与深圳、珠海和澳门实施双向转运安排，标志着试行计划进入新阶段。
行政长官在2025年《施政报告》提出，特区政府联同粤澳政府有序扩展救护车跨境转运病人安排，包括救护车双向转运。为确保有关安排畅顺，政府继2月10日联同广东省和深圳市政府进行首次北向转运演练后，于3月20日再联同珠海和澳门特区政府进行双向转运演练，测试在模拟载送病人的情况下的救护车跨境转运安排。
测试过程顺畅
演练期间，珠海和澳门救护车先分别由珠海和澳门指定接收医院出发，即珠海市人民医院和澳门仁伯爵综合医院，经港珠澳大桥口岸前往香港指定派送医院接载病人，即玛嘉烈医院和香港儿童医院，再经同一口岸将病人转运至上述指定接收医院接受治疗，测试过程顺畅。
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