宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时

政府今日（27日）公布宏福苑7幢大厦居民上楼执拾安排，由4月20日至5月4日可在指定时间分批上楼，每个单位可安排4人同进同出，受围封单位则只可让2人进楼，严重的可让1人进楼，最多可逗留3小时，但不包括未受大火波及的宏志阁。

梅花间竹分栋、分层开放 宏新阁先行

政务司副司长卓永兴下午联同多名局长见记者，他指上楼执拾要在安全情况下进行，因此须处理风险因素，包括拆除棚架，加固结构等。为分散人流及降低风险，政府将以梅花间竹方式，分栋、分层、分单位开放，避免相邻单位居民同时聚集。5幢受损较轻的大厦（宏新、宏仁、宏道等各安排3天完成返家，每日开放十个楼层；而焚毁情况严重的宏昌阁和宏泰阁，则各需6天，每日开放约五个楼层。

卓永兴表示，整个返家安排分三轮进行：首轮于4月20日至22日开放宏新，以测试流程；第二轮于4月23日至28日，同时开放宏昌及陆续加入宏仁、宏道、第三轮于4月29日至5月4日，同时开放宏泰及陆续加入宏建，预计七栋大厦的居民将于15日内完成返家行程。

记者会举行前，政府人员提供了6张照片，当中包括清理走廊位置瓦砾的情况、单位内进行加固及围封、以及上层状况良好，但下层结构损毁严重的照片。

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居民须佩戴安全帽、防刮手套 社工及心理学家驻场

已预先登记的居民，将由一户一社工陪同前往广福社区会堂进行登记。为保障居民安全，进入屋苑范围及上楼期间，居民须全程佩戴安全帽、防刮手套及口罩。

卓永兴指，警方及民安队人员将陪同居民上落大厦及进出单位，而涉及死亡个案的单位或有特殊需要的住户，社会福利署亦会安排人员陪同。大厦每层的正门、后门及楼梯均有警员驻守；由社工、临床心理学家、动员的公务员及民安队组成的驻层专队亦会在场待命，提供额外支援。进入楼宇后，居民须遵守相关规定，包括听从工作人员指示、严禁生火，并注意自身及他人的人身与财物安全。

不建议长者及行动不便人士上楼

他又指，由于大厦升降机已停止运作，居民需徒步上楼，高层单位可能需登上20至30层楼梯，体力消耗极大，呼吁居民量力而为，不建议长者、行动不便、健康欠佳人士及儿童上楼，以免发生危险。

政府每日动员逾千名人员安排居民上楼

政府又指，火灾后现场环境仍然恶劣，安排居民上楼涉及多个政策局及部门的大量人力物力，并需排除安全隐患。安排涵盖七幢楼宇、超过1,700户，涉及近7,000人；政府每日动员逾千名来自警务处、房屋署、民政事务处、社会福利署、民安队及公务员事务局的人员，负责居民护送、人流管理、情绪支援及应急措施等工作。

保安局局长邓炳强表示，已预先登记的住户将获社工陪同，前往广福邨社区会堂登记及确认身分，随后由警务人员或民安队队员陪同上楼进入单位。

安排免费接驳巴士接送居民

邓炳强指，为维持秩序及提供协助，每座大厦的大堂及所有开放楼层均会有警员驻守，防止未获授权人士进入。民安队队员亦会在楼层巡逻，向有特别需要的市民提供协助，如居民有任何物品遗失的查询或需报案，可前往设于宏福苑内大埔浸信会公立学校的联合询问处，警务人员可即场提供服务。消防处及医疗辅助队当日亦会在现场，提供紧急与医疗服务。

交通方面，当局已安排免费接驳巴士，由当日上午8时15分起，每15分钟一班，接载居民往返宏福苑与大埔墟港铁站。免费穿梭巴士的乘车处设于大埔墟港铁站B出口，以及广礼楼对开的停车场。

有单位钢筋外露、地台承托受损 只准一人进入

房屋局局长何永贤表示，７幢受大火波及的楼宇，现正进行棚架拆卸工作，目前已进入最后阶段，预计一两天内可全部完成。由于火灾影响，楼宇外墙的批荡、饰面、冷气机及窗户等仍有堕下风险，因此现场已搭建安全通道，呼吁所有进入人士务必使用有盖通道进出大厦。

何永贤指，工程团队已完成详细评估，将受影响单位分为三类情况，其中17户单位损毁最严重，虽然部分区域看似未受火灾影响，但同单位内的天花石屎已剥落，钢筋外露，地台承托力受损。虽然已进行临时加固，但仍限制每次仅允许一人进入，呼吁住户清楚所需物品后，尽快收拾离开。相关资料已交由社工向住户详细讲解。

她又指，另一类单位虽有损毁，但情况相对较轻，部分区域如客厅仍可停留，但部分睡房、厨房或洗手间损毁严重，现场已设置围封线；部分单位内亦加设支撑结构，窗户及钢架请勿触碰。

何永贤提到，进入单位时，将提供安全帽及手套，建议穿著适合的鞋履以保护脚部。由于大厦电梯暂停使用，需步行楼梯，走廊及楼梯间虽已清理杂物，但墙身批荡仍有可能松脱，请务必小心，遵从工作人员指示。

麦美娟：宏志阁工程较预期复杂 非三数个月可完成

民政及青年事务局局长麦美娟表示，民政总署将动员十八区民政事务处及关爱队，参与协助居民返回单位执拾的安排，预计在十五天内动员近四千人。位于广福社区会堂的登记中心将由民政总署职员负责核实居民身份、进行登记，并协助配对政府工作人员陪同居民返回单位，关爱队则负责维持秩序。现场亦会向居民分发保护装备及其他用品，例如抹布、水桶，并收集及消毒可重用的保护装备。

她提到，理解有宏志阁居民希望再次返回单位，但由于今次涉及其余7座楼宇，情况复杂，每日需动员约一千人次，因此会优先处理这七座的安排。至于合安方面，她指合安自获委任为管理人后，一直全力推进各项工作，包括代表法团处理屋苑管理事务、审阅由前任管理公司移交的89万份文件、审视法团帐目、分析相关文件，并已聘用专业人士协助。

麦美娟指，合安亦已完成提取大维修工程承办商提交的约3100万元的履约保证金，并协助派发「流域更新大行动2.0」的资助支票予超过一千户合资格业主，同时正安排大维修基金及各项按金的退款事宜。合安早前已委聘合资格承办商及相关专业人士到宏志阁实地视察，初步评估发现，若要确保居民能够安全入住，所需处理的工程比预期更为繁杂，估计费用逾千万，工程时间亦非三数个月可完成。

她指主要工程范围包括在大火前尚未完成的三分之二外墙纸皮石工程，估计需时约9个月；开设新的紧急车辆通道，工程需时约3个月；此外，亦需为居民兴建临时有盖行人通道，并修复消防系统、电讯设备、公共天线、中央石油气、电力及供水等设施，整体工程较预期更为复杂及庞大。

居民若希望再次返回单位 可向一户一社工提出诉求

对于居民返回住所收拾物品的时间只有三小时，时间上是否足够，是否意味要「断舍离」？卓永兴指，由于宏福苑是经过大火洗劫的地方，现场环境并非如一般搬屋情况，「边一啲对佢来讲系最珍贵既野，佢自己先知。」

卓续指现时安排上午有四小时，其中三小时供居民收拾，若延长时间将令整体上楼安排延长一倍，会影响进度。他认为目前计划在十五日内完成上楼程序，认为安排相对合理。如有居民有强烈诉求希望再次返回，可向一户一社工提出，当局会按实际情况进行。

至于宏福苑早前出现失窃案件，邓炳强表示，警方已在浸信会公立学校设立联合查询中心，由警务人员负责处理。市民如有物品失窃，可前往登记，警方会协助跟进，视乎情况调查是否被人取走或损毁。

以「先易后难」确定进入次序

被问及宏福苑楼宇进入次序的考量，卓永兴表示整体部署采用「先易后难」方式，首日将先处理属单栋楼宇的宏新阁。他指出，虽然该楼宇损毁严重，但仍有部分单位可供居民进入执拾物件。

他解释，先集中处理一幢楼宇，是为了在实际执行中累积及总结经验，因此首三日将专注处理宏新阁。完成首阶段后，第二轮将会采用难易组合的模式，同时处理宏昌阁、宏道阁及宏仁阁。

卓永兴补充，因应每幢楼宇的损毁状况各有不同，为求稳妥，居民将由低层开始返回单位。他以宏新阁为例，首三日会先开放1至10楼，其后再处理11至20楼，最后为21至31楼，按此方式逐步完成。他总结，当局是以此思维决定居民上楼的次序。

无硬性规定必须由原住户或直系亲属上楼

问及若住户不幸离世，其亲友可否上楼收拾物品。卓表示，政府并无硬性规定必须由原住户或直系亲属处理，重点在于单位内部能够达成共识。「我们没有规定一定要原本住在那里的人，或者又要很复杂，又要是业主的什么亲属，主要是由业主或者住户去决定。」而携带物品下楼会否有尺寸限制？卓表示，由于现场需步行楼梯，楼梯较斜且阔度不足一米，每级阔度有限，居民上落时需特别注意安全，强调政府并无硬性规定，但提醒居民考虑搬运安全，尤其携带重物时应量力而为。

他指，登记现场会提供中、小型红白蓝胶袋供居民按需使用，并在「上楼须知」中提醒居民注意安全。

问及长者上楼的安排，卓表示不建议年长居民上楼，但明白许多长者希望亲身参与，因此会根据个别情况提供协助。长者可安排最多四人陪同；若无人协助，工作人员会提供支援。然而，卓强调必须以安全为先，若楼层过高或体力不胜负荷，现场人员会作出判断，避免出现紧急情况，服务以情理法出发，尽力提供所需协助。

记者：黄子龙

摄影：卢江球