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宏福苑大火｜卓永兴下午联同官员见传媒 公布7幢受火楼宇居民返回单位执拾安排

社会
更新时间：10:57 2026-03-27 HKT
发布时间：10:57 2026-03-27 HKT

宏福苑大火发生已4个月，《星岛》专栏大棋盘今日（27日）报道，政府就宏福苑A至G座居民上楼执拾个人物品的安排已全面敲定。政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强、房屋局局长何永贤和民政及青年事务局局长麦美娟今日下午3时30分会就大埔宏福苑七幢受火楼宇居民返回单位执拾的安排会见传媒。

相关新闻：大棋盘︱宏福苑居民执拾安排细节曝光 消息：社工、心理学家驻场 延长单位逗留时间

容许一户有多于2人一同上楼

《星岛》专栏大棋盘今日报道，今次安排会容许一户有多于2人一同上楼，比宏志阁容许上楼的人数多，以便有更多人协助居民收拾，而居民在单位内的逗留时数，亦较早前宏志阁上楼安排的一个半小时更长，即每户无论上楼人数抑或逗留时间，都较宏志阁更具弹性。

大棋盘专栏亦有报道，等到4月中下旬才让居民上楼，是因为7座大厦「内伤」严重，建筑结构受破坏，必须先完成拆卸和加固、清理瓦砾、搭建临时通道等大量前期工程，而且绝大部分工序更在没有电梯的情况下以人力完成，难度甚高。

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