医管局否认「肥上瘦下」 范鸿龄：行政总裁薪酬与其他公营机构相比不高

新一份《财政预算案》，医管局获拨款1031亿元，较上个年度增加2.9%。有议员日前批评局方高层部分年薪加15%，质疑局方「肥上瘦下」。医管局主席范鸿龄今日( 26日 )回应指，医管局有严谨机制制定高层薪酬，不同意有关说法，「医管局行政总裁的薪酬，第一需要政府批。第二如果你将医管局总裁的薪酬，与其负责范围，四十多间医院、九万多个员工、每年服务二千万人次病人，将这个薪酬与香港其他公营机构的总裁比较，你会告诉我，其实不是高。」

港岛西联网总监增薪近15% 李夏茵：非恒常薪酬

医管局2024/25年年报显示，去年7月底卸任行政总裁的高拔升，截至同年3月底年薪达707.1万元；港岛西联网总监李德丽年薪636.6万元，对比截至2023年3月底的约554.2万元年薪，增幅近15%。

医管局行政总裁李夏茵解释，李德丽退休后获委任为联网总监，需要「埋数」，实际上没有加薪15%，「有些应该可以放的假没有放假，我们要向她赔偿薪酬，所以（年薪636.6万元）不是她的恒常薪酬，其实她『哑子吃黄莲』很久。」她透露，李德丽今年4月1日获委任为香港岛医院联网总监、玛丽医院及赞育医院行政总监，亦没有加薪。

内部有行之已久严谨机制 制定高层薪酬

范鸿龄指，医管局每年跟随公务员调整薪酬，内部亦有行之已久的严谨机制，制定高层薪酬，「我来回答最没有利益冲突，因为我无人工，所以肥来肥去都肥不到我。不是说我们喜欢加就可以乱加，政府去年冻薪，医管局都一齐冻薪。」

至于《预算案》提到政府未来两个财政年度，每年节省2%经常开支，为何医管局的拨款预算反而增加？李夏茵表示，政府拨款时已削减该2%，在此之下仍有增幅，是要应付服务需求增长，「人口变化，慢性疾病越来越多，有新医院要开。减走2%之后差价，才会给我们额外拨款。」

范鸿龄表示，医管局有把握每年节省2%经常开支。他提到，早前推出的配发药物新措施，每年可节省逾3千万元；局方亦会集中采购药物，节省数以亿元计开支。

根据医管局2026/27年度工作计划，公院各联网将增设205张病床；增加手术室节数和麻醉前评估诊所节数；提升家庭医学诊所服务量及专科门诊服务人次；加强精神科和儿童及青少年精神科服务；加强放射科及病理科服务等。

记者 萧博禧