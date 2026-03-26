一批纽西兰康果冷榨苹果汁「棒曲霉素」浓度超标 食安中心吁市民不要饮用

食物环境衞生署食物安全中心（中心）今日（26日）呼吁市民不要饮用一批由新西兰进口瓶装苹果汁饮品，因其样本被检出霉菌毒素「棒曲霉素」浓度超出法例上限。业界如持有受影响批次的产品，应立即停止使用或出售。中心发言人说，中心透过恒常食物监测计划，从元朗一超级市场抽取上述样本进行检测。结果显示，样本每公斤含七十八微克的棒曲霉素，超出法例规定的每公斤食物含五十微克。

产品资料如下：



产品名称：100% PURE NZ APPLE JUICE

品牌：Homegrown

来源地：新西兰

进口商：牛奶有限公司

容量：每瓶一公升

此日期前最佳：2026年5月14日

中心已知会涉事进口商上述违规事项。有关进口商已按中心指令将受影响批次产品停售和下架，并展开回收。市民可于办公时间致电其热线2299 3966，查询上述产品的回收事宜。

发言人说，棒曲霉素大多存在于腐烂的苹果及苹果制品。动物研究显示摄入大量棒曲霉素可引致肝脏、脾脏及肾脏受损，以及对免疫系统造成毒性损害。至于人类，有报告指会出现恶心、胃肠道不适及呕吐征状。

根据《食物内有害物质规例》（第132AF章），任何人如售卖含有棒曲霉素浓度超出法定上限的苹果汁或加有苹果汁的其他饮品，即属违法。一经定罪，最高可被罚款5万元及监禁6个月。中心会知会业界，并会继续跟进事件和采取适当行动，以保障食物安全和市民健康。调查仍然继续。