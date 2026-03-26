心系家族办公室今年取消香港以外投资计划 集中发展本港业务 赞香港避风港角色越见鲜明

心系家族办公室今（26日）于湾仔皇朝会举行传媒午餐会，邀请十多家传媒机构代表出席，共同探讨香港在全球变局中的机遇，以及新一代家族办公室的优势与前景。出席的心系主要管理团队包括，创始人及主席王傲山、创始人及首席执行官陈炳鸣、副主席王伟华、副主席陈文振、科技投资顾问陈伯仲、财富管理部主管杨俊彦，以及首席传讯官彭文慧。活动主持人由心系股东兼资深主持人苏晋霆担任。

王傲山：「心系家办」准备在港招聘100位客户经理

创始人及主席王傲山在欢迎辞中表示，原先「心系家办」计划在2026年进军杜拜及新加坡开设办公室及申请牌照，但因为地缘政治及战争风险因素，令迁移本港的家族办公室及客户数量急增，因此现在取消所有香港以外的投资计划。心系正集中资源发展本港业务，而香港安全及避风港角色越见鲜明，在非常多需求下，「心系家办」正准备在香港招聘100位拥有银行及资产管理经验的客户经理，进一步协助香港发挥国际金融中心地位及支持香港成为家族办公室总部枢纽的目标。

创始人及主席王傲山先生拥有超过20年金融保险业经验，旗下团队逾9,000人，2025年创收超过港币74亿元，国际荣誉包括荣膺《福布斯中国》「卓越领袖·才俊」奖等。同时他亦积极参与慈善工作，多年来担任仁爱堂和仁济医院董事局总理。

心系创始人及主席王傲山先生致欢迎辞。

心系创始人及首席执行官陈炳鸣先生作主题分享。

陈炳鸣：需设专门培训吸更多非穆斯林投资者参与

创始人及首席执行官陈炳鸣以「变局中的香港机遇：心系家族办公室的角色与优势」为题分享指，香港成为全球财富「安全港」与「增引擎」，建基于三大支柱，包括国家「十五五」规划支持、特区政府政策红利，以及全球资金重新配置下的市场优势。他亦指出，虽然特区政府已将「伊斯兰市场经验人士」纳入人才清单，但不能只依赖外来人才，需设立专门培训，让更多非穆斯林投资者参与，才有更宏大长远的发展。

创始人及首席执行官陈炳鸣先生来自新加坡，在新加坡、中国内地及香港拥有超过20年私人银行与财富管理经验，曾任多家环球私人银行高层，并荣获「大湾区杰出青年企业家奖」及「创新香港卓越国际领导才能奖」。

心系乐意成为传媒值得信赖的资讯伙伴

心系管理层总结本次午餐会时表示，本次传媒午餐会只是开始，心系乐意成为传媒值得信赖的资讯伙伴，期待紧密联系，共同探讨环球财富管理趋势与市场动态。

心系将继续秉持「以心相系」的理念，凭借其顶尖的专业团队、领先的科技实力以及对家族价值的深刻理解，致力于打造真正懂亚洲、懂家族的财富传承平台，与香港一同迎接新一个黄金时代。