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医管局宣布港岛东西联网4.1起合并为香港岛联网

社会
更新时间：17:16 2026-03-26 HKT
发布时间：17:16 2026-03-26 HKT

医管局今日宣布，港岛东联网及港岛西联网将于今年4月1日起合并为香港岛联网。现任港岛西医院联网总监李德丽，将出任香港岛联网总监、玛丽医院及赞育医院行政总监。

冀加强现有两个联网协作互补  优化治疗流程

医管局发言人说，医管局将港岛东医院联网和港岛西医院联网合并为香港岛医院联网，旨在透过整合联网的管治架构，加强现有两个联网的协作互补，提升整体的医疗服务质素，优化治疗流程，并提升资源运用效益。

李德丽将由四月一日起获委任为香港岛医院联网总监、玛丽医院及赞育医院行政总监。政府新闻处
李德丽将由四月一日起获委任为香港岛医院联网总监、玛丽医院及赞育医院行政总监。政府新闻处
医院管理局行政总裁李夏菌、主席范鸿龄。
医院管理局行政总裁李夏菌、主席范鸿龄。

绝大多数病人均可继续于就近医院就诊

香港岛医院联网会逐步整合现时分属港岛东医院联网及港岛西医院联网的服务。发言人强调，在整合过程中，绝大多数病人均可以继续于就近的医院就诊，包括急症室服务、家庭医学门诊服务及一些使用量高、复杂性较低的一般专科服务。医管局会遵照「可行时就近提供，需要时集中处理」的方针整合香港岛的医疗服务。联网内各医院将继续发挥现有的重要功能及兼顾其专长，并与联网内其他医院优势互补，以更有效地提供综合的护理服务。

至于部分需求相对较低、需特殊临床技术和资历人员操作，或需复杂设备和先进科技的专科服务，例如玛丽医院的器官移植服务和东区尤德夫人那打素医院的高压氧治疗服务，则会集中专门人才、特殊设备和复杂病例于特定医院处理。专业医疗团队将更能集中发展专科优势，并与联网内其他医院互相支援，为只占少数的复杂病症病人提供更优质的医疗服务。

香港岛医院联网日后会管理14间医院，包括玛丽医院、东区尤德夫人那打素医院、律敦治医院及长洲医院四间急症医院、10间复康、疗养及延续护理医院、18间家庭医学门诊诊所，主要为香港岛约120万名居民提供医疗服务。

获委任为香港岛医院联网总监、玛丽医院及赞育医院行政总监的李德丽，是一名麻醉科专科医生，拥有丰富的联网及机构管理行政经验。李德丽现时是港岛西医院联网总监、玛丽医院及赞育医院行政总监。出任现职前，她先后出任医管局人力资源主管、沙田医院及白普理宁养中心行政总监、及九龙中医院联网总行政经理（策略、规划及服务转型）。

记者、摄影：萧博禧

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