两工程师涉圣诞夜强奸醉娃 首被告自辩称当日酒醉后不举 强调「我根本无X过」

2022年圣诞夜，女子与朋友到兰桂坊酒吧作乐时不胜酒力醉倒，四围游荡时疑遭陌生男子有机可乘。她翌日早上醒来时，发现全裸身处酒店房，身旁有两名陌生男子，怀疑自己遭强奸。涉案2名任职工程师的男子否认强奸及企图强奸罪，案件今于高等法院续审。五旬首被告自辩称，「个日饮醉酒后唔得，我阴茎勃唔起，不举」。惟其电话讯息却显示他跟朋友分享「艳遇」，他解释说：「我梗系同我老死讲到自己有几威几威，绝对唔会同老死讲我唔得（不举）啦」。

53岁首被告张慧豪（Jerry）及37岁次被告林蕴韬（Johnny）均报称为工程师，他们两人同被控于2022年12月25日，在香港湾仔轩尼诗道33号皇悦酒店某室强奸及企图强奸女子X。控方指两人涉及共同犯罪及共谋。

供称带醉娃上酒店房互摸亲热却酒醉不举

控方案情指，次被告林蕴韬案发当晚预订并登记入住酒店房，两被告于中环兰桂坊饮酒作乐，首被告张慧豪尾随醉酒后四围行走的女子X。张慧豪随后扶起X带上的士，前往湾仔皇悦酒店，两名被告合力抱X乘升降机。X忆起有人触摸其大腿及肛门，与人口交及性交，但她因醉酒而无力反抗。法医检验X的衣服时验出两名被告的DNA，X的胸罩内验出两名被告的唾液，纸巾上有X及两名被告的DNA，床单上有X的DNA、首被告张慧豪的血迹及精液残迹。

张慧豪今出庭自辩，他力陈X当晚有醉意，但并非不省人事，「我揽住佢，佢冇推开我，觉得佢肯跟我入酒店䢂」，又指X「知道发生紧咩事」。张忆述「佢除衫玩手机，我行去张床度同佢flirt下，发生一啲正常男女系酒店房发生嘅亲密行为」，如「打茄轮」、互摸身体等。张指：「我有摸佢阴部，佢都有发生呻吟声音，佢都有撸我阴茎」。

张形容成个亲热过程，X「都表现得好enjoy」，佢都有撸我阴茎，我以为佢系愿意嘅」。惟「我𠮶日太醉太眼瞓，真系唔得⋯⋯我𠮶日饮醉酒后唔得⋯⋯我阴茎勃唔起，不举」。

事后向友人吹嘘艳遇但强调自己「根本无X过」

张事后曾向朋友传送语音讯息：「Johnny 一早问我book唔book酒店，叫我无女就我去陪佢瞓⋯⋯话惊尾房有鬼⋯⋯原来喺我带条囡番嚟⋯仲要竹升妹嚟」，「个衰仔条X样XX下推开我，要自己嚟X，正X街仔嚟」。

张辩称：「我同一个好熟嘅麻甩佬讲我自己平安夜有艳遇」，「我梗系同我老死讲到自己有几威几威，绝对唔会同老死讲我唔得（不举）啦」。张重申：「我根本就吹水，我都唔得」、「无做过，何来XX下呢」、「依个根本唔系事实，我纯粹吹水，我根本无X过」。张亦在庭上称他曾咨询律师问他「可唔可以告番对方诽谤」。

案件编号：HCCC96/2024

法庭记者：刘晓曦