宏福苑听证会｜清洁工天台逃生被困至翌日获救 现场无消防设备 安全课未教火警应对

大埔宏福苑火灾独立委员会今（26日）举行第4场听证会，传召2名清洁工人到场作供。他们供称，事发当日在宏昌阁棚架工作，听到下层有人高呼「著火」，并闻到异味。两人爬上天台逃生，直至翌日才获救。他们亦指，曾获安排上「安全课」，内容只涉工作安全措施等，并无提及火灾时的应对方法及介绍「生口」。

洗石工作供：安全课未教「生口」逃生 仅管工口头交代

有12年工作经验的外墙清洁（俗称洗石）工人黄足莲，火警当日在宏昌阁棚架上工作，大火发生后被困，翌日在天台被消防员救走。她在会上指，去年11月14日首天在宏福苑工作，与另一名工友接受约1小时「安全课」，其中讲及上棚架时要有安全带、安全帽，亦要求不要吸烟，但没有介绍「生口」可以逃生，亦未讲过火警期间如何处理。而管工「赖总」则有交代可用「生口」逃生。

管工极少巡视 仅见1次交代工作

黄足莲续指，赖总管理返工放工，只见过一次赖总交代工作，平日没有见过赖总巡视。开工是从天台运东西下来，少经「生口」，赖总有提过「生口」是出入用途，但没有解释如何使用。

至于火警发生时，她称当时不知道火警发生，只听到有人叫「火烛」，并留意到有烧胶味道，她由3号单位步行至4号单位处，看到很多烟，亦不能前行，与工友一同到天台，但天台后楼梯已很大烟，不能逃走，遂于天台留守一夜，翌日获救。

她又称，洗石是用清水稀释洗石水，因洗石水具腐蚀性，可清走「英泥渍」，故工作过程中棚架上不会有其他工人。由于洗墙是最后工序，故当时外墙和光井亦不见有发泡胶。

另一清洁工供称安全课未提及吸烟问题

另一外墙清洁工人姚顺友回忆火灾当日与工友黄足莲在宏昌阁棚架工作期间，突然发生火警，两人逃生不及被困天台，直至翌日才成功获救。

姚顺友透露，事发时听到下层有人高呼「著火」，并闻到异味，随即与黄足莲奔向天台。由于浓烟密布，无法再返回大厦内部，只能滞留天台等待救援，最终被困至第二日才脱险。

他表示，自己于2020年正式以月薪获聘为洗石师傅，但不认识老板、外号「光头基」的严楚基。而三判公司为「广建棚业工程有限公司」，负责人外号「四眼坤」。姚顺友均不认识上述人士，只专注于自己工作。

姚顺友指，工作期间曾见到其他工人，但彼此并无接触。他又提到，火警时完全看不见任何消防设施，连灭火筒亦没有。他补充，工作前须先上「安全课」，当中提到火警时应到何处集合，但未有讲解发生火警时需注意的地方，亦未提及吸烟或「生口」问题。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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