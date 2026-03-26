Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价飙升｜港灯 : 下月燃料调整费调低至每度电30.4仙 预告年中起或显著上升

社会
更新时间：15:42 2026-03-26 HKT
发布时间：15:42 2026-03-26 HKT

港灯宣布，4月燃料调整费会由3月的每度电34仙下调至30.4仙。发言人表示，按月调整的机制有递延效应，目前的燃料调整费未能反映近期中东局势不稳对全球燃料供应和价格的影响。若燃料成本持续高企或进一步上升，预计燃料调整费会在今年年中起显著上升。

现行机制燃料调整费在燃料价格大幅波动时  会有递延效应

港灯向客户收取的净电费由基本电费和燃料调整费组成。燃料价格受市场供求、地缘政治和宏观经济等多项非电力公司可控因素影响而波动。根据港灯与政府签订的《管制计划协议》，燃料成本采用「实报实销」机制，电力公司不会从中获利。自2019年起，燃料调整费按月调整，并以公布燃料调整费当月过去3个月的平均实际燃料成本厘定下一个月的燃料调整费。

鉴于地缘政治局势持续紧张，尤其是中东形势急速变化，自今年3月开始，全球能源市场波动、燃料价格大幅上升，导致燃料成本高企。然而，根据现行机制，燃料调整费在燃料价格大幅波动的时候会有递延效应。

故此4月燃料调整费会由3月的每度电34仙下调至30.4仙，连同基本电费，4月平均净电费是158.3仙，较3月的161.9仙下降。但发言人指出， 若国际燃料市场紧张的情况维持甚至恶化，燃料调整费无可避免会在今年年中起显著上升。

港灯目前的发电燃料以天然气和燃煤为主。面对国际局势持续不稳， 港灯会密切监察能源市场和供应情况，审慎管理燃料库存、发电运作和排放要求，并已制定多项应变措施，包括调整燃料组合和按需要启动备用燃煤机组， 以确保电力供应稳定，持续为香港岛和南丫岛逾59万名客户提供可靠供电。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
7小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
6小时前
大埔一个回收场发生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院
突发
5小时前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
22小时前
男子租度假屋游休假，嬉水后全身湿透摘野莓，误碰灯柱触电亡。梁国峰摄
01:39
梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡
突发
7小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT