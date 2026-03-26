油价飙升｜港灯 : 下月燃料调整费调低至每度电30.4仙 预告年中起或显著上升

港灯宣布，4月燃料调整费会由3月的每度电34仙下调至30.4仙。发言人表示，按月调整的机制有递延效应，目前的燃料调整费未能反映近期中东局势不稳对全球燃料供应和价格的影响。若燃料成本持续高企或进一步上升，预计燃料调整费会在今年年中起显著上升。

现行机制燃料调整费在燃料价格大幅波动时 会有递延效应

港灯向客户收取的净电费由基本电费和燃料调整费组成。燃料价格受市场供求、地缘政治和宏观经济等多项非电力公司可控因素影响而波动。根据港灯与政府签订的《管制计划协议》，燃料成本采用「实报实销」机制，电力公司不会从中获利。自2019年起，燃料调整费按月调整，并以公布燃料调整费当月过去3个月的平均实际燃料成本厘定下一个月的燃料调整费。

鉴于地缘政治局势持续紧张，尤其是中东形势急速变化，自今年3月开始，全球能源市场波动、燃料价格大幅上升，导致燃料成本高企。然而，根据现行机制，燃料调整费在燃料价格大幅波动的时候会有递延效应。

故此4月燃料调整费会由3月的每度电34仙下调至30.4仙，连同基本电费，4月平均净电费是158.3仙，较3月的161.9仙下降。但发言人指出， 若国际燃料市场紧张的情况维持甚至恶化，燃料调整费无可避免会在今年年中起显著上升。

港灯目前的发电燃料以天然气和燃煤为主。面对国际局势持续不稳， 港灯会密切监察能源市场和供应情况，审慎管理燃料库存、发电运作和排放要求，并已制定多项应变措施，包括调整燃料组合和按需要启动备用燃煤机组， 以确保电力供应稳定，持续为香港岛和南丫岛逾59万名客户提供可靠供电。