宏福苑大火｜合安：法团户口及维修基金余款适时退予业主 最快4月办简介会交代工作

土地审裁处早前颁令，解散现届大埔宏福苑业主立案法团管委会，并委任华懋旗下公司合安管理有限公司（合安）无限期及无偿担任管理人。合安今（26日）在官方网站声明，会按业主大维修基金供款情况，研究适时退款予业主的安排，以及安排全数退回个别业主曾缴付的装修按金及储物室按金，并预计最快4月中下旬安排简介会，详细交代各项工作进度。

大维修基金属业主共同财产 研适时退款

合安表示，大维修基金属业主共同财产。合安正就基金结余进行梳理，并会按业主供款情况，制定可行的分配方案及技术处理细节，研究适时退款予业主的安排，并会在准备妥当后第一时间向全体业主交代。

对于个别业主曾缴付的装修按金及储物室按金，合安会安排全数退回。具体退款流程同样会在准备妥当后立即公布。至于有关召开业主大会的要求，合安会按照《建筑物管理条例》（第344章）的规定处理，并正寻求法律意见。

法团户口及维修基金余款相关权益保留给业主

合安接触居民时，收到业主就法团户口及维修基金余款处理等方面的意见，主动向政府反映业主的忧虑。合安得悉房屋局今日已就有关事宜作交代，明确表示法团户口及维修基金余款的相关权益会保留给业主。

合安会继续就各项居民关心的议题与政府部门保持沟通，并会以透明、审慎及负责任的态度处理后续工作。自获委任为管理人，合安一直全力推进各项工作，包括审阅由前任管理公司移交的大量文件、审视法团账目、分析各项与法团相关的文件，并已聘用专业人士提供协助。合安亦已开设网上平台，定时发放工作进度，并设立专用电邮，与居民保持沟通联络。

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