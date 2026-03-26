宏福苑听证会｜住户爬窗救火不果 困火场近5小时 获救一刻以为「见到天使」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（26日）举行第4场听证会，传召9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人到场作供。居于宏泰阁单位的一家三口，忆述火警发生时一度被困近5小时，最终由消防员救出。户主张次濂忆述逃生过程惊险，称以为拯救他的消防员是「天使」，至今场景历历在目。

爬出窗外救火不果后逃生

居于宏福苑宏泰阁1006室的张次濂，与太太和19岁儿子同住，1983年第一手迁入宏福苑至今。火警当天下午3时07分收到朋友WhatsApp发来照片，指「宏福苑好大烟」。他起初以为仅是大型垃圾收集站起火，惟其后发现火舌已蔓延至其单位外的棚架，其单位窗外著火，便马上著妻子取水，他爬出窗外在棚架上救火，看见旁边1005单位厕所窗外位置火势猛烈，1007单位棚网亦著火，而他头上亦有很多火舌跌落，他头发被烧焦少许，遂向妻称「不行了，要走了」，决定逃生。

会上播出由张次濂收到WhatsApp讯息后查看时拍摄的片段，片中拍摄到隔棚网看到垃圾站著火，并听见张称「哎啊，我哋出面著火，妈咪（太太），攞水嚟，畀我救」，「攞水嚟，打去管理处」。

两边楼梯被浓烟封锁

他又称，发现不能扑灭火势后便决定与太太逃生，离开时走廊完全没有烟，而他想起旁边1005单位新搬来的女住客行动不便，故拍门与女住客一起逃生，原想沿防烟门离开，惟邻居开门见后楼梯的烟似「雪糕卷上来，好大烟」，他又著太太到另一边楼梯尝试逃生，但太太开门后回头称「好大烟」，亦见到烟在太太身后飘来。当知悉两条楼梯皆有烟后，与女住客共3人退回单位内，当时为下午3时17分，张次濂在单位内用水淋湿外墙楼下，希望火势不会蔓延入单位，其后单位停电和停水，单位内只余一桶水，三人关闭窗户，坐在厅中等候救援。

困室内近5小时终由消防员救出

三人均多次致电999，消防人员亦有回应，3人大约一小时内收到4至5次回复，询问现况和保持联络。他称，当时家中好大烟，即使已塞门缝，但仍有黑烟从厨房排气扇或抽油烟机涌入。张太太遂建议自己到厕所暂避，张本人与女邻居到睡房躲避，当时环境很黑，湿水毛巾湿水亦很快干。

他称，大约到6时半，他已感到绝望和放弃，女邻居亦说「张生，我好辛苦，我唞唔到气」，他回应「我都好辛苦」，在厕所的太太则在祈祷「我们一定得救」。消防亦曾致电问单位内有几多人，他一度发脾气称，「已死43人，你再不上来，就加多3个人上去」。

居民 : 以为死了 为何会看见天使? 原来是消防员头顶的灯

至晚上约8点，他听到有敲门声，但当时感到很累，不想应门，仍摸黑扶钢琴、餐桌到门口，触门烫手，开门后形容「有几位天使喺度，原来是消防员头顶的灯，以为死了，为何会看见天使」。消防员问有没有人受伤，谁走先，最终先救太太，再救女邻居。他向消防员表示，「你有没有氧气，我唞不到气，好辛苦」，消防员给他脸罩，著他爬上其背上，但他手脚无力，消防员亦无力，落几级已跌低，墙身发热，触手发烫，无法攀扶，至今场景历历在目。

他又指，逃生时感到很累和困，一度想叫消防员放下他，「只想睡觉，很困」，最终消防人员救出他。他感谢消防员，赞对方很好勇敢。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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