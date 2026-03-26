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涉光顾按摩店及酒楼食霸王餐 澳洲籍律师被控3罪今提堂 准保释至5月讯

社会
更新时间：14:49 2026-03-26 HKT
发布时间：14:49 2026-03-26 HKT

50岁澳洲律师疑来港旅游期间，光顾铜锣湾酒楼及湾仔按摩店后，涉嫌没有付费便离开及袭击他人。他因而被控2项不付款而离去及1项普通袭击罪，案件今（26日）于东区裁判法院提堂，暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。主任裁判官张志伟押后案件至5月7日再讯，被告获准以5000元保释，期间不得离港及须每天去警署报到。

澳洲籍被告Monkivitch Samuel Anthony、报称律师，被控于2026年3月23日在铜锣湾勿地臣街时代广场百乐潮州酒家明知须为总值639.1元的餐饮即场付款，而不诚实地从百乐潮州酒家离去，并无如所须般付款，意图逃避应付款项；同日在鹅颈街市外袭击男子陈梓俊；及同月25日在湾仔道联泰大厦「Footaholic」明知须为586元的按摩服务即场付款，却并未付款而不诚实地离去。

被告今暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。主任裁判官张志伟批准被告以5000元担保外出，期间不得离港、须居于报称住址、每天到警署报到及不准返回案发现场。

案件编号：ESCC758/2026
法庭记者：王仁昌
 

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