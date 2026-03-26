宏福苑听证会｜竞委会：不排除出现两个或以上围标集团 围标或涉欺诈 非仅罚款可了事

竞委会昨（25日）入禀竞争事务审裁处，向包括6间业务实体及12名人士的围标集团展开法律程序。大埔宏福苑火灾独立委员会今（26日）举行第4场听证会，对于检控中没有包括工程顾问「鸿毅」和承建商「宏业」，竞委会代表律师李晓亮表示，现阶段就宏福苑事件调查未完结，不排除出现两个或以上的围标集团，亦不排除未来会进一步检控，希望市民大众和委员会给予耐性。

竞委会冀答辩方交代「交功课」、「主角帮手」之谜

李晓亮陈词指，昨日被起诉围标的集团，被指控合谋定价、瓜分市场等行为，答辩人现时未有机会抗辩，但竞委会「拭目以待」，期望答辩方交代为何会出现「交功课」、为何有「主角」和「帮手」、为何竞争者之间交换价格指示等情况。

游戏规则已改 围标只需罚款思维已不适用

李晓亮又指，竞委会对事件高度关注，若说法属实，将会是首宗竞争条例下，被检控的围标集团，而集团牵涉的11个招标，涉及7亿元。竞委会已就案件的怀疑串谋欺诈，转交予相关执法部门。

他引述早前终审法院和上诉庭案件判词指，招标者若想保障招标过程，可要求投标者声明没有合谋，而事件中的招标者，于招标程序中加入不合谋确认书，并要求所有投标者声明没有合谋。换言之，若投标者透过虚假陈述中标，就有机会串谋诈骗。他重申，生意人不可以透过虚假陈述取得生意，是不言自明的道理。

李晓亮续称，事件已到转捩点，过去坊间有说法指围标只属民事案件，该思维今天已不适用，游戏规则已改变；竞委会状书将交涉事各方。围标除可能被罚款外，亦有机会涉及虚假陈述或串谋诈骗，以往围标者可能认为只需罚款。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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