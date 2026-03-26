宏福苑听证会｜八旬居民摸黑逃生 感恩消防带走遗体免再受蹂躏 赞救援人员是「香港骄傲」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（26日）举行首轮第四场听证会。继日前三位宏福苑居民作供后，今日再有9名宏福苑居民被传召作供。

年逾八旬、居于宏泰阁1406室的冼善卿今日作供，她忆述当日逃生的经过。大火当天准备外出时看见门外有一缕缕黑烟，便立刻关门，本想用毛巾堵塞门缝，但因门缝高，不敢爬高「摄门缝」，危急中想到用家中抽油烟机、抽气扇和风扇吹走黑烟。其后，家中厕所位置亦发现有烟吹入，期间用水淋竹棚和用喷水壸喷棚网，并庆幸单位外的棚网没有在台风中损毁，故仍是具阻燃性的旧棚网。

她曾致电管理处，但无人接听，其后致电「10次8次」999，均有人接听。因有多名亲戚来电，不知道曾有消防到来搜救，其后亦有警员回电平伏她情绪，著她听到「哔哔」声便开门，但她开门只见一片漆黑，有浓烟便重新关门；电话再响，警员再著她细心听「哔哔」声，她便大力用脚踢门，协助消防员辨识其位置。

居民逃生遇遗体 消防带走免再遭蹂躏

冼善卿称，入门的4位消防员惊叹她家中没有烟，她解释用了不同方法吹走黑烟。消防员又告知她要「行14层落街」，又提醒她「12楼有『大公仔』要跨过」，她意识到指的是遗体。当步出家门后，外面的环境很黑，旁边单位正在燃烧，更烧出一个洞，并有灼热感。到12楼时跨过「大公仔」，消防员对她说「你安全了」，后面两个消防员亦带走遗体。她感谢消防员带走遗体，避免遗体再遭蹂躏，亦感谢接线警员抚平其情绪。她称，这段大火经历是是她一生中会永远记得，认为救援人员是「香港骄傲」。

入住40年的她又赞宏福苑环境很好，通道清凉，有3个儿童游乐场，两个篮球场，有两个有器械的训练场地，部分设施是她担任法团成员时筹建。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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