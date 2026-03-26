宏福苑听证会｜居民难忘法团怪事：有人坚持告前主席贪污 区议员黄碧娇代败诉方缴律师费

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（26日）举行第4场听证会，传召9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人到场作供。宏福苑居民冼善卿与细女同住于宏泰阁1406室，约20年前曾担任三届法团委员会司库。她指，担任法团时「有奇怪的事无法忘记」，例如曾有人向她建议大厦要以淡水冲厕，亦曾有人称要为宏福苑各大厦各自成立共八个立案法团，因为若工程额不足五十万元，便不用报告政府，令她感到好奇。

她补充，亦有人曾控告法团前主席贪污，她向对方解释时任主席只是执行会员大会决定，若提告便要告法团，对方坚持控告并败诉，最终却没有支付堂费，区议员黄碧娇最后向她称会代对方缴付律师费，但冼认为黄碧娇不应该代对方缴付。最终黄碧娇有协助缴付。

居住于宏福苑宏志阁403室的王淑兰作供时表示，自己在大埔街市工作至今20多年，曾听到街坊称，区议员黄碧娇及其义工曾向住户索取授权信，并曾因维修事宜与人发生争执。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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