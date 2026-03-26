宏福苑听证会｜居民难忘法团怪事：有人坚持告前主席贪污 区议员黄碧娇代败诉方缴堂费

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（26日）举行第4场听证会，传召9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人到场作供。宏福苑居民冼善卿与细女同住于宏泰阁1406室，约20年前曾担任三届法团委员会司库。她指，担任法团时「有奇怪的事无法忘记」，例如曾有人向她建议大厦要以淡水冲厕，亦曾有人称要为宏福苑各大厦各自成立共八个立案法团，因为若工程额不足五十万元，便不用报告政府，令她感到好奇。

她补充，亦有人曾控告法团前主席贪污，她向对方解释时任主席只是执行会员大会决定，若提告便要告法团，对方坚持控告并败诉，最终却没有支付堂费，区议员黄碧娇最后向她称会代对方缴付律师费，但冼认为黄碧娇不应该代对方缴付。最终黄碧娇有协助缴付。

居民抽油烟机吹烟自救 脚踢大门引消防员救援

冼善卿称，大火当天在家中整理纸张、胶袋、铝罐，准备到大埔街市流动回收站回收，准备外出时看见门外有一缕缕黑烟，便立刻关门，本想用毛巾堵塞门缝，但因门缝高，不敢爬高「摄门缝」，危急中想到用家中抽油烟机、抽气扇和风扇吹走黑烟，看见黑烟吹出窗外，遂在家中静待消防员救援。

冼善卿又称，记忆中是下午1至2时发现黑烟，但相信是记错时间，后来在委员会的代表资深大律师杜淦堃协助下，推断大约2时开门发现黑烟。她续指，在家中厕所位置亦发现有烟吹入，期间用水淋竹棚和用喷水壸喷棚网，并庆幸单位外的棚网没有在台风中损毁，故仍是具阻燃性的旧棚网。

她曾致电管理处，但无人接听，其后致电「10次8次」999，均有人接听。因有多名亲戚来电，不知道曾有消防到来搜救，其后亦有警员回电平伏她情绪，著她听到「哔哔」声便开门，但她开门只见一片漆黑，有浓烟便重新关门；电话再响，警员再著她细心听「哔哔」声，她便大力用脚踢门，协助消防员辨识其位置。

居民逃生遇遗体 消防带走免再遭蹂躏

冼善卿称，入门的4位消防员惊叹她家中没有烟，她解释用了不同方法吹走黑烟。消防员又告知她要「行14层落街」，又提醒她「12楼有『大公仔』要跨过」，她怀疑指的是遗体。当步出家门后，外面的环境很黑，旁边单位正在燃烧，更烧出一个洞，并感到热。到12楼时跨过「大公仔」，消防员对她说「你安全了」，后面两个消防员亦带走遗体。她感谢消防员带走遗体，避免遗体再遭蹂躏，亦感谢接线警员抚平其情绪。她称，这段大火经历是是她一生中会永远记得，认为救援人员是「香港骄傲」。

入住40年的她又赞宏福苑环境很好，通道清凉，有3个儿童游乐场，两个篮球场，有两个有器械的训练场地，部分设施是她担任法团成员时筹建。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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