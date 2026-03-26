宏福苑听证会｜首名报警居民报警等好耐才接线：冇谂过打999会系线路繁忙

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（26日）举行第4场听证会，9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人被传召作证人。首位报警的宏昌阁居民王嘉婉表示，当日下午得悉火警后尝试致电999，竟遇到线路繁忙，直言「冇谂过打999会系线路繁忙」。居于同一大厦的住户吴霭诗作供时指，大维修期间平台长期堆积建筑废物、烟头等垃圾，甚至大堂地下防烟门曾无法正常推开。

首名报警居民致电999竟线路繁忙

居于宏昌阁1005室的王嘉婉表示，她与家人2016年底至2017年初起在此居住。在大维修期间，她未曾见过有维修工人吸烟，偶尔会闻到烟味，但未有就此投诉。维修期间，她曾见到告示板上贴上相关通告。

王嘉婉称，当日下午2时50分听到工人大叫「火烛」。她开窗查看，嗅到有少许烟味，但不见有火光，随即关窗准备离开。逃生期间，她在门口遇到一名男子，对面单位住户亦打开门，表示已联络管理处，引述管理处职员称「棚架焫著嘢」。她提到自己有报警，但「听到嘅系线路繁忙，我真系等咗好耐，真系冇谂过打999会系线路繁忙」。

委员会资料显示，王嘉婉是首名致电999的居民。

王嘉婉指，其后2时55分到达公园致电家人，再前往广福邨广祐楼13楼的亲人家中。她指出，广祐楼13楼可望见宏昌阁，当时目睹火势猛烈，消防员开始灌救，但「啲水去唔到2楼」，最终整幢大厦起火，并波及邻近楼宇。王嘉婉希望委员会可以找到起火原因，以及「水不够」的情况。

维修期间嗅到有烟味亦见有烟头 大堂地下防烟门曾推不开

独居于宏昌阁305室的吴霭诗，在代表委员会的资深大律师杜淦堃引导下表示，她于1983年11月迁入宏福苑，火警发生当天，早上7时多离家，下午2时许在沙田第一城坐小巴回家，在小巴上听到司机指宏福苑火警，约下午3时在车上见到家中方向的天空有很多浓烟。

吴霭诗续称，她住的单位平日可看到宏昌阁天井平台，但维修期间因搭有棚架，因此看不到1楼平台。他指棚架位置有很多垃圾，每天亦听到物品跌落的声音。她相信是这些是石屎碎片、建筑材料著地的声音。这种情况自大维修开始已经出现。她又指，虽然看不到平台位置有工人工作，但每日都听到有人声从天井平台传出。

她又指，看不到有工人吸烟，但从家中各窗户和大门闻到烟味吹入，而在大维修前很少有烟吹入。维修期间，她看见有烟头和建筑废物在平台位置，「厨房、玄关、厅的窗户伸头出窗便会见到建筑废料」挂于竹棚之间或窗台，包括有竹枝、发泡胶、黑色胶带、纸皮等，在宏福苑竹棚与外墙之间的地下位置亦有废物。她在火灾前数天亦看见废物，「每朝8时许便听到有很多东西跌落」。

她亦称，后楼梯防烟门通常可以打开，不见有锁，但大堂地下防烟门曾经推不开，「试过一两次（推不开门）」。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩

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