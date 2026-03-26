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全民国家安全教育日︱消防及救护学院4.12举行开放日 入场券即日起可申请（附申请方法）

社会
更新时间：09:28 2026-03-26 HKT
发布时间：09:28 2026-03-26 HKT

下月15日是第11个「全民国家安全教育日」。消防处指，将于4月12日（星期日）在将军澳消防及救护学院举行开放日，加深市民对国家《宪法》、《基本法》和《香港国安法》的认识，以及介绍消防处在维护国家安全、公共秩序及安全的工作和人员的培训。

开放日的参观时间为上午10时至下午2时。市民须凭票入场（3岁或以下婴幼儿无需门票）。

重温去年开放日情况：

国安教育日︱有车辆巡游、联合救援示范等丰富节目

处方指，开放日节目包括介绍消防处维护国家安全领域工作、消防及救护车辆巡游、联合救援示范、训练设施展览、装备和特别车辆展示、防火安全教育展览、摊位游戏和消防工作犬示范。届时消防及救护教育中心暨博物馆亦会开放予市民参观。

有兴趣的市民，即日（3月26日）起至3月29日，可透过消防处流动应用程式申请二维码入场券，每人最多可申请4张。抽签结果将于4月1日经该程式通知中签者。

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