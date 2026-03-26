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天气｜天文台下午5时发特别天气提示 料珠江口一带雷雨区未来两三小时影响本港

社会
更新时间：17:10 2026-03-26 HKT
发布时间：17:10 2026-03-26 HKT

一股较潮湿的偏东气流正影响广东东部沿岸。根据天文台九天天气预报，较潮湿的偏东气流会在未来一两日影响广东东部沿岸，加上偏南气流会在下周初逐渐影响华南沿岸，有几阵骤雨，而低压槽会在下周为华南带来骤雨，内陆地区有雷暴。未来九天最高湿度均达95%，周六（28日）起连续8日有一两阵雨。

天文台下午5时发特别天气提示，预料位于珠江口一带的雷雨区会在未来两三小时继续影响本港。

天文台预料，今日（26日）天气大致多云，初时有一两阵微雨，下午短暂时间有阳光，气温介乎23°C至27°C，吹轻微至和缓东至东南风。

根据天文台九天天气预报，较潮湿的偏东气流会在未来一两日影响广东东部沿岸，部分地区有薄雾，明日（27日）气温介乎23°C至28°C；周六（28日）起有一两阵雨，气温介乎22°C至26°C，未来九天最高湿度均达95%。

下周天气炎热有几阵骤雨

而偏南气流会在下周初逐渐影响华南沿岸，该区天气炎热，亦有几阵骤雨，下周一（30日）起连续4天，最高气温达29°C。天文台又预料低压槽会在下周为华南带来不稳定天气，内陆地区有雷暴。

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