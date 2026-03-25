邓炳强乐见香港品牌打入大湾区甚至东南亚市场 相信必定能走得更远｜Kelly Online
更新时间：22:01 2026-03-25 HKT
发布时间：22:01 2026-03-25 HKT
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保安局局长邓炳强今日（25日）在社交平台发文，指晚上出席了一个集合了多间香港品牌企业的活动，深深感受到各企业家全力支持「香港制造」的精神。乐见本港品牌除巩固本地市场外，亦努力打入大湾区，甚至东南亚市场。他赞扬活动非常有特色，凝聚了业界前进的信心。
邓炳强表示，会全力支持香港品牌努力打入大湾区，甚至东南亚市场。他相信，香港品牌的力量必定可以走得更远。
赞青年企业家活动富创意
邓炳强指，该次活动由青年企业家Issac筹办。他提及，去年七一曾到访其餐厅而认识对方，并形容他为年轻有为的创业家。
邓炳强赞扬该活动的安排非常有特色，场内设有多个摊档，让参与者能亲身体验香港品牌的风味，形容活动「玩味十足，创意无限」，不单展现了香港品牌的实力，更凝聚了大家前进的信心及动力。
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