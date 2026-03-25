油价飙升｜运物局 : 本周内约见本地航空公司及货运业界代表 就货运燃油附加费调整沟通

中东局势紧张，导致国际油价急升。运输及物流局局长陈美宝表示，维持香港作为国际航空枢纽及物流中心的竞争力至关重要。她早前已约见本地航空公司表达对燃油附加费加幅的关注，并要求航空公司与业界加强沟通并提高价格透明度。运输及物流局将于本周内约见本地航空公司及货运业界代表，构建平台，便利双方就货运燃油附加费的调整情况进行沟通，共度时艰。运输及物流局将继续与物流业界紧密合作，并透过多层面的策略协助业界应对挑战、把握机遇，共同推动香港物流业持续发展，巩固香港作为国际航运中心和航空枢纽的地位。

近曰有航空公司一个月内两度上调货运燃油附加费，加幅最高达3倍，货运业界不满航企将额外燃油成本全数转嫁出去，甚至质疑航企从中谋利，主因去年燃油附加费自由化后，厘定费用的机制变得不透明，促请政府介入。

陈美宝主持香港物流发展局2026至27年度首次全体会议

运物局于社交平台发文，指政府一直与运输物流业界保持紧密联系，尤其在当前复杂国际形势下，希望加强协作并透过多角度策略协助业界应对挑战。运物局局长兼香港物流发展局主席陈美宝昨日（24日）主持香港物流发展局2026至27年度首次全体会议，听取各成员就行业发展的最新情况及未来方向的意见。会上，各成员就如何透过人工智能应用提升物流运作效率，以及协助企业优化管理、拓展新商机等议题交流，并就政府在政策、基建及贸易便利化方面的措施提出具体建议；亦有成员反映中东地缘政治局势及国际油价上涨等不稳定因素对行业带来的影响。

运输及物流局局长兼香港物流发展局主席陈美宝昨日（24日）主持香港物流发展局2026至27年度首次全体会议。

陈美宝表示，物流发展局一直致力汇聚业界不同范畴的专业力量，协助政府掌握行业脉搏，制定有利业界可持续发展的政策，巩固香港作为区域物流枢纽的地位。她指出，面对环球经贸形势多变，政府非常关注对本地运输及货运业的影响，并持续与各业界保持密切沟通，共同研究和推动应对方案。

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