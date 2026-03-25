有廿年历史南丫风采发电站达设计寿命上限 港灯：年中停运并安排拆卸

南丫风采发电站于2006年2月23日正式启用。港灯今日（25日）宣布，南丫风采发电站设备已达20年设计寿命上限，将于今年年中停运并安排拆卸。

南丫风采发电站2006年落成启用。港灯指，发电站累计生产逾1,600万度电，相等于减少约1,300万公斤碳排放量，相当于约56万棵树一年所能吸收的二氧化碳。

港灯表示，过去20年，港灯透过不同计划，包括由「智惜用电教育基金」拨款约3,000万元，举办教育活动及安排社区参观南丫风采发电站等设施，积极向学界及公众推广可再生能源、能源效益及低碳生活。

发电站大部分专用零件及后备部件已相继停产

由于南丫风采发电站的大部分专用零件及后备部件已相继停产，港灯虽然曾积极研究不同方案，但因应现时市场供应和现场环境限制，市面上并没有适合作原址替换的商用风力发电机组。为保障公众安全，停运属审慎而适时的决定。

市面上并没有适合作原址替换商用风力发电机组

除了探索风力发电，港灯一直积极推动本港应用可再生能源。早在2010年，港灯已利用南丫发电厂的空地和建筑物天台，分阶段安装太阳能发电系统；至今已铺设超过9,000块太阳能板，总发电容量达到1.47兆瓦，成为港灯可再生能源的主要来源，亦是全港其中一个最大型的太阳能发电系统。

港灯太阳能系统发电容量为南丫风采发电站22倍

另外，港灯在2019年推出「上网电价计划」，鼓励客户安装包括太阳能在内的可再生能源发电系统。至2025年底，已有750个客户的可再生能源发电系统成功接驳至港灯电网，总发电容量超过15兆瓦，相当于约20个南丫风采发电站的发电容量，为本地可再生能源发展注入强大动力。2025年，在港灯供电范围内所有太阳能发电系统的发电容量约为南丫风采发电站的22倍。

随着太阳能发电系统日渐普及，新一代太阳能板在规格设计和能量转换效率上均有明显提升。预计未来当南丫发电厂的太阳能发电系统需要更新时，其发电量将可提升至目前的最少约3倍，进一步强化本港可再生能源整体供应。

南丫风采发电站南丫岛必到旅游景点

南丫风采发电站是不少市民及游客到南丫岛必到的旅游景点，亦于旅发局网页上有介绍，南丫风采发电站是香港第一个大型风力发电站，建于2006年，叶片直径达50米，是岛上一大地标，亦是香港致力发展可再生能源的标志。发电站同时亦为岛上居民提供洁净电力，减少对化石燃料的依赖，减轻对环境的影响，为绿色未来作出贡献。

市民抵达南丫风采发电站后，大家可以在山丘和天空下，观察它的运作，感受其宏伟设计。发电站设有展览场地，让大众了解涡轮机的设计、功能和环境效益等资讯。