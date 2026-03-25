逾70%「人人畅道通行」项目已落成 路政署研全港合条件行人通道加升降机

交通咨询委员会今日（25日）听取政府汇报九龙巴士（一九三三）有限公司及新大屿山巴士（一九七三）有限公司的营运情况，以及两巴现有专营权届满后申请新专营权的相关工作进展。路政署亦于会上简介「人人畅道通行」计划的最新情况。

政府现正审视两巴新专营权申请

本港现有四间专营巴士营办商，营办五个巴士专营权。屿巴及九巴的现有专营权分别将于2027年3月1日及7月1日届满，两巴已表明有意申请接续新专营权。运输署亦一直定期检视营办商的服务水平，涵盖整体营运、乘客服务及安全表现等方面。政府现正考虑两间营办商有意申请新专营权一事，并会致力确保专营巴士服务稳定，同时推动营办商提升服务及安全水平，以及维持长远财政可持续性。

交咨会主席黄仕进表示，委员欢迎政府透过现行机制，确保营办商于专营权期内提供适切及高效的公共巴士服务。委员就专营巴士服务提出意见，支持政府有关新专营权的工作，并认同政府致力确保服务稳定及持续改善，以惠及广大市民。

路政署研为全港合资格行人通道加建升降机

至于「人人畅道通行」计划，政府自2012年8月推出以来，积极为行人通道增设无障碍设施，广受市民欢迎，其后更扩展计划范畴以涵盖更多行人通道。截上月底，计划下已有272个项目落成，占全部项目约七成，余下项目将预计于未来数年陆续完成。会上，路政署亦向委员简介计划最新进展，署方将按「全盘规划、分段推展」原则，今年起为全港其他符合计划范畴的行人通道，进行加建升降机的技术可行性研究，务求令更多长者及有需要市民受惠。

黄仕进指出，委员备悉计划的最新进展及未来路向，乐见政府持续为行人通道增设无障碍设施，并致力提升推展工程效率及加入更多便民元素。委员期望计划能为更多市民带来便利，增强他们的幸福感及获得感。