游艇经济︱政府片区模式发展香港仔游艇旅游 涉11公顷水体 目标明年上半年招标

政府推动游艇经济，发展局去年就香港仔避风塘扩建部分接获8份意向书，料以「片区」发展模式，指定用地1.16公顷用地，指定系泊区9.9公顷，水体共11公顷，包括兴建私人住宅、餐饮、游艇补给、基本修理等设施，提供250伙私人住宅单位，以及200个游艇泊位，船身总长可达50米，目标明年上半年展开招标。

9.5万平方呎作游艇陆地附属设施

该幅用地位于深水湾道、布厂湾临时工业区，政府指，地政总署近年先后五次实地考察临时工业区约90个租户，只有25%至35%仍然有活动，收回用地连同水体以「片区」形式让市场竞投作综合发展。

政府在项目中加入私人住宅元素，提升项目财务可行性，地积比率拟定为4倍，总楼面近50万平方呎，其中9.5万平方呎作游艇陆地附属设施，住宅单位预计可提供约250伙。

拟议游艇旅游综合发展的模拟图。区议会文件截图

设重置及补偿方案助租户搬迁

政府预料香港仔避风塘扩建将于2030年完成，其时布厂湾防波堤（长300米）将作公共休憩空间，由未来的发展商负责管理及维护，并于合理时间内开放予公众使用，而新建的东面防波堤（长340米）上设置公共休憩空间及公众登岸设施，建造行人步道连接至海洋公园水上乐园旁的海滨长廊一带，则拟交由海洋公园一并管理。

对于布厂湾临时工业区租户的搬迁赔偿，政府拟在南区田湾海旁道拨出土地，供以短期租约营运工场，另会对合资格租户发放特惠津贴，合计料约2000万元。

发展局预料，私人营运的游艇停泊设施预料2031年落成，住宅部分则预料2031至2032年落成。

海事处拆墙松绑访港游艇安排

海事处表示，为积极配合支持特区政府发展游艇经济，当局就访港游艇的安排拆墙松绑，推出便利措施，吸引更多游艇来港，并参与推进粤港澳游艇自由行。措施包括提升电子业务系统，容许访港游艇提前一站式提交船只、船员及乘客的入境资料，以便相关部门进行预先审核；放宽对访港游艇的泊位，要求容许访港游艇无须在私人营运的游艇会或码头预留泊位，于香港安全有序自由航行和在政府指定水域范围内锚泊；以及授权内地相关机构进行考试及提供短期培训课程。

此外，海事处正与广东海事局就便利「港艇北上」商讨合作机制，亦正在便利措施和「港艇北上」合作机制的基础上，就「北艇南下」的合作事宜与广东海事局进行磋商。