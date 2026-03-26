国家安全教育日｜宁汉豪 : 维持国际化高水平开放 与做好国安没冲突

国务院新闻办公室早前发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调要扎实推进国家安全宣传教育。发展局局长宁汉豪向《星岛》表示，白皮书的出台时间背后含有高度智慧，因为本港好几年前已经制定《香港国安法》 后，市民在过去一段时间可能感到社会相对太平，没有甚么大型国安事件议题，很容易会松懈，习惯安全、正常，「在大家觉得很安稳的时候，发布白皮书作为提醒，我觉得很重要。 」

宁汉豪续指，白皮书推出时正值大型案件审结之时，「总有些人会趁著案件审结提出异议，质疑香港目前的司法制度是否独立公平，令西方可以抹黑。」白皮书令本港巩固过去的维护国家安全工作，「做了甚么？为何要做呢？为何真的有需要？我觉得是有高度的智慧。」

她指，白皮书内容全面，既回顾过去，也展望未来，称自己最深刻的体会是「一头一尾」，白皮书的开头强调「一国」，令她反思在香港回归的初年，社会过度强调「两制」，「一国」意识不够强。经历近年反复强调「一国两制」是「一国先行」，自然提醒要做好国家安全的工作。

国安条款纳入日常运作

而白皮书的结尾强调香港要在作为开放型特区下维护国家安全，她说，可能有人担心香港开放会影响国家安全，开放会令美西方更容易在香港「搞事」，但是中央正正要求继续开放，还要高水平开放，直言香港不怕维持国际化，高水平开放及做好国安两件事没有冲突，「不要让人觉得为了国安，香港开放程度会越来越收窄。对不起，我们不单不会收窄，而是会更加开放。」

另外，发展局在土地规划、卖地招标及短期租约中落实国家安全要求，将国安条款纳入日常运作，防范土地用途被用作危害国安。宁汉豪指，至今没有个案因不符合规定而被取消入标资格或中止短期租约，「可能代表加入条款后，承租人也有意识要保障国家安全，明白到违反是会有代价。」

记者：赵克平