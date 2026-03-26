Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家安全教育日｜宁汉豪 : 维持国际化高水平开放 与做好国安没冲突

社会
更新时间：08:00 2026-03-26 HKT
发布时间：08:00 2026-03-26 HKT

国务院新闻办公室早前发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调要扎实推进国家安全宣传教育。发展局局长宁汉豪向《星岛》表示，白皮书的出台时间背后含有高度智慧，因为本港好几年前已经制定《香港国安法》 后，市民在过去一段时间可能感到社会相对太平，没有甚么大型国安事件议题，很容易会松懈，习惯安全、正常，「在大家觉得很安稳的时候，发布白皮书作为提醒，我觉得很重要。 」

宁汉豪续指，白皮书推出时正值大型案件审结之时，「总有些人会趁著案件审结提出异议，质疑香港目前的司法制度是否独立公平，令西方可以抹黑。」白皮书令本港巩固过去的维护国家安全工作，「做了甚么？为何要做呢？为何真的有需要？我觉得是有高度的智慧。」

她指，白皮书内容全面，既回顾过去，也展望未来，称自己最深刻的体会是「一头一尾」，白皮书的开头强调「一国」，令她反思在香港回归的初年，社会过度强调「两制」，「一国」意识不够强。经历近年反复强调「一国两制」是「一国先行」，自然提醒要做好国家安全的工作。

国安条款纳入日常运作

而白皮书的结尾强调香港要在作为开放型特区下维护国家安全，她说，可能有人担心香港开放会影响国家安全，开放会令美西方更容易在香港「搞事」，但是中央正正要求继续开放，还要高水平开放，直言香港不怕维持国际化，高水平开放及做好国安两件事没有冲突，「不要让人觉得为了国安，香港开放程度会越来越收窄。对不起，我们不单不会收窄，而是会更加开放。」

另外，发展局在土地规划、卖地招标及短期租约中落实国家安全要求，将国安条款纳入日常运作，防范土地用途被用作危害国安。宁汉豪指，至今没有个案因不符合规定而被取消入标资格或中止短期租约，「可能代表加入条款后，承租人也有意识要保障国家安全，明白到违反是会有代价。」

记者：赵克平

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
14小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
11小时前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
17小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
21小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
15小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
16小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
22小时前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
22小时前