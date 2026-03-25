竞委会入禀起诉「围标」集团 涉全港11屋苑及大厦共7亿工程 集团欲包揽全港1/4大维修市场占有率

竞争事务委员会（竞委会）今日入禀竞争事务审裁处（审裁处），向6间业务实体及12名人士展开法律程序。

本案涉及一个楼宇维修工程围标集团，于2022年4月至2023年9月，在至少11个屋苑及大厦的维修工程招标期间，涉嫌从事违反《竞争条例》（《条例》）的行为。相关工程分布港、九、新界共8个地区，合约总值合共近7亿港元。

集团找「帮手」助「主角」中标 派「功课」准备及／或分发入标价格

竞委会公布的案情指出，该围标集团由多个工程承办商及中间人组成，集团主脑会先物色目标工程项目，并选定集团内其他承办商入标。这些承办商会获安排担任「主角」（即集团的预设中标者）或「帮手」（负责提供掩护式投标），再由主脑亲自或指派其他中间人为它们准备及／或分发入标价格指示（以「功课」作为暗号）。担当「帮手」的承办商会依从或参照全部或部分价格指示，并提交标书，从而协助「主角」中标。

6间业务实体及12名人士名称。竞委会文件截图

竞委会有合理因由相信，有关行为构成属严重反竞争行为的围标、合谋定价、瓜分市场，及／或交换影响竞争的敏感资料，违反《条例》下的 「第一行为守则」。

竞委会现正向审裁处申请命令，包括：

宣布6个业务实体及11名人士违反或牵涉入违反第一行为守则，并向他们施加罚款；

向6名人士发出取消董事资格令。

由于有个别人士于调查期间，未有遵从竞委会的强制权力提供相关资料，此举可能干犯了《条例》第 52 条及第 54 条所订明的刑事罪行，竞委会已将个案转介予警方作刑事调查。此外，竞委会发现有涉案承办商在投标时，签署了由竞委会推出的「不合谋投标确认书」（确认书），相关人士有可能因作出虚假陈述而干犯串谋欺诈罪行，竞委会将会转介予有关执法部门作刑事调查。

竞委会行政总裁毕仲明。资料图片

竞委会行政总裁毕仲明表示，竞委会一直高度关注楼宇维修的围标问题，近年先后采取了5次大规模搜查行动。相关行动对竞委会的调查工作，以及迅速打击一些参与围标的人士，有非常大的帮助。

围标集团非常活跃 欲霸占全港楼宇维修市场四分之一市占率

竞委会今日(25日)入禀起诉的，是一个近年冒起同时非常活跃的围标集团。在搜证期间，竞委会取得该集团的内部通讯，显示其野心是要利用不法手段，占据全港楼宇维修市场四分之一的市场占有率，反映其处心积虑和极度贪婪的心态。这宗案件亦成为一个重要的突破点，让竞委会在后续调查中揭发更多围标集团的存在及手法。今日入禀审裁处，标志著竞委会就楼宇维修的执法工作进入起诉阶段，我必须强调，这次入禀只是开始，竞委会随后将陆续对不同的围标集团作出起诉。

竞委会呼吁所有企业不要从事反竞争行为，而已牵涉入合谋行为的人士，应尽快联络竞委 会申请宽待或提供合作。

