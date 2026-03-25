潘焯鸿网上批评劳审处法官「垃圾」 又擅自披露案件誊本 被控藐视法庭 押后4月判刑

沙中线偷工减料丑闻「吹哨者」、中科兴业董事总经理潘焯鸿于2024年3月在其YouTube频道直播期间，批评处理劳资审裁处法官「最底层」及「垃圾」等，他亦违反承诺书，在Facebook披露该劳审案件的部分誊本，并在直播中表明公众可到其Facebook查看。律政司遂入禀高等法院，民事控告潘焯鸿两项藐视法庭罪，他承认责任，但求情指一时冲动犯案，深感后悔及愿意公开道歉。法官欧阳桂如押后案件至4月2日判刑。

律政司今由大律师林恩铭代表，潘焯鸿由大律师宗铭诚代表。庭上透露，潘焯鸿于2024年3月曾在其YouTube频道直播期间，因他在潘麒智劳资纠纷案中败诉，责骂劳审处法官，称「劳审个啲咩官……最底层」、「直头垃圾」；潘焯鸿亦在其Facebook专页发布两则帖文，披露了该案的部分誊本，此举违反相关承诺书，而潘焯鸿也在YouTube频道表示公众可以到其Facebook查看誊本内容。

求情指无意干预司法程序纯因沮丧表达不满

律政司于2024年11月14日入禀高院控告潘焯鸿藐视法庭，法庭今开庭处理其求情。法官关注涉案YouTube影片和Facebook帖文在网上持续的时间，律政司一方指不能确定具体时间，但相关影片在同年8月被设为「私人」，须持有网址连结才能浏览，律政司亦指潘焯鸿故意在网上公开作出藐视行为。

潘焯鸿一方求情时，指潘责骂法官的片段在同年4月已设定为「私人」，而另一影片和帖文则在律政司入禀控告后才下架，因为潘在此之前不知道行为有问题。潘焯鸿无意干预司法程序，他只是因为冲突和沮丧，而在网上表达不满，他已深感后悔，愿意在YouTube和Facebook公开作出正式道歉，恳请法庭考虑缓刑。

案件编号：HCMP2386/2024

法庭记者：王仁昌