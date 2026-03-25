港铁车站出口指示牌改名有准则 运物局：优先考虑显示出入口最近建筑物

港铁多个车站出口指示牌在去年11月爆出改名争议。何文田站A出口将原本的「爱民邨/何文田邨」变更为上盖豪宅「朗贤峰」，九龙湾站B出口则将「淘大花园」改为「东九文化中心」。实政圆桌庄豪锋提出向运输及物流局局长陈美宝提书面质询，问及港铁更改指示牌的准则及其考虑因素。

指示须清晰易明 方便乘客出行

陈美宝书面回复立法会质询时指，港铁公司必须在每个车站，提供并维持足够的中英文指示标志，旨在为公众和乘客提供清晰易明的资讯，方便他们选择最适合的出入口前往目的地。

她指出，相关指示标志包括车站出入口的指示牌、近天花位置的灯箱指示牌，以及车站内的地区指南和街道图等。

优先考虑显示出入口最近的建筑物

陈美宝表示，随着社区发展、车站周遭环境变化，以及新设施和建筑物落成，乘客的出行习惯亦会改变，港铁公司一直有持续检视，并按需要更新车站指示牌。

就架设于车站出入口天花位置的灯箱指示牌，港铁一般会优先考虑显示出入口最近的建筑物，亦会因应是否有更具代表性的地标或公共服务设施落成，并考虑不同类别乘客使用情况等，作出相应更新。

政府知悉港铁一直留意乘客需要，并会持续检视铁路网络内的标示及资讯，以反映车站周边的社区发展，并期望港铁在过程中积极与持份者紧密沟通。

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