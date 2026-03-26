家庭妇女发展高峰会3.31举行 助妇女把握机遇、推广家风家教 麦美娟：家庭就是力量

民政及青年事务局本月31日举办第二届「香港家庭暨妇女发展高峰会」，局长麦美娟接受《星岛》专访时表示，今届高峰会以「共建巾帼她力量 同谱家庭新篇章」为主题，聚焦妇女发展及家庭建设，冀凝聚各界共识，探讨如何营造良好环境、助力妇女把握新时代机遇；同时促进优良家教家风与核心价值传承。

国家去年10月举办「全球妇女峰会」，国家主席习近平提出四点建议，包括为妇女缔造有利发展环境、培育发展动能、构建治理制度，以及促进全球合作。

高峰会聚焦妇女发展及家庭建设 凝聚各界共识

为延续峰会精神，民青局将举办第二届「家庭暨妇女发展高峰会」，嘉宾包括国际调解院秘书长郑若骅、联合国妇女署中国办公室代理代表王楚乔、中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长董葵；港铁行政总裁杨美珍、艺人陈豪等任演讲嘉宾，预料约1000人参与，来自本港及内地妇女组织、商界领袖、NGO代表等，冀开拓持份者在家庭及妇女发展的视野，并响应「十五五」规划提出坚持男女平等基本国策。

对于本港如何支援妇女发展，麦美娟指，今届政府设立由妇女事务专员专责的妇女专组，新一份《财政预算案》亦宣布将「妇女自强基金」拨款增至每年3000万元，支持妇女组织举办不同活动。「『友』妳启导」友师计划目前已有50多个友师、80多名学员，名额亦会增加，让更多女大学生能从优秀妇女领袖获启发。

麦美娟：须重建社会对家庭的观念 建设「家教家风」

家庭方面，麦美娟指重点之一是重建社会对家庭的观念，强调「家教家风」建设，例如政府将推广家庭教育拨款倍增至每年800万元，资助NGO举办不同家庭活动。生育率持续偏低，麦美娟希望推广「家庭就是力量」核心价值，认为在职妇女无论面对职场挑战、或养育子女遇困难，家庭成员的互相支持都能有效分担压力。

她表示，政府将继续采取主动角色，透过峰会将「她力量」和「家力量」融会贯通，持续提高香港女性在不同领域的参与度和代表性。

黎氏一家获良好家教家风传承奖：无条件关爱是核心价值

在全港美好家庭选举获得「良好家教家风传承奖」的黎氏夫妇同为社工，认为家庭核心价值是无条件关爱，并将爱心传承给小朋友，让他去关爱社区、服务社会，以生命影响生命。小朋友忻瀚指，父母管教不太严格，亦鼓励正能量，从小做义工帮助他人。

培育小孩方面，黎生强调恩威并施，一方面教导他不能超越底线，另一方面要用心聆听需要，指不少家庭都可能忽略关爱、聆听甚至责任感的培养。他又指，即使小朋友有时犯错，也会用最大耐性向他解释如何权衡轻重，再让他自行选择要走的路。黎太作为在职妈妈，见到很多妇女身兼数职，希望政府能提供更多资源，令妈妈们能平衡工作和兼顾家庭。

「友」妳启导学员Abbie：导师启发事业非局限单一路径

大学主修教育的Abbie是「『友』妳启导」友师计划学员，分享参加计划后在沟通（Communication）、人脉（Connection）及自信（Confidence）三方面均有得著。她形容以往自己十分害羞，不擅交际，但计划让她掌握沟通技巧，变得勇于表达。Abbie表示，计划的跨行业特点，让她遇上由金融界转投教育领域的导师Jennifer，对方经历启发她，原来事业发展并非局限单一路径。

在导师鼓励下，Abbie尝试担任微软学生大使，探索自己在STEM和AI方面的兴趣，打破「读教育就必须做老师」的固有思维。导师更教她要为自己订下五年目标，限期内若未能达成便发展其他方面，这建议让她重新规划未来，希望毕业后能投身更多元的服务工作，扩阔视野和装备自己。

记者：陈俊豪

摄影：叶伟豪