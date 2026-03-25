横头磡邨住户受滋扰 房署拒纳闭路电视片段扣分 大律师直言「无办法」：就算面对面拍下都未必得

黄大仙横头磡邨有住户投诉邻居滋扰多年，并提供闭路电视录影片段，但房署不接纳以此为证，拒绝对涉事住户扣分，强调必须由物业管理职员亲身「捉到正」。受害住户去年入禀高等法院申请司法覆核，要求法庭下令房署需接纳公屋住户提供的影片作证据等，再重新考虑对涉事邻居扣分，案件近日进行聆讯。

大律师李健志今早（25日）在商台节目分析，如在法律角度，「违规拍摄」得来的片段一般都不能用作呈堂证供。至于公共屋邨，房署有列明住户门口不可装闭路电视，亦有其自主权决定是否接纳作为扣分依据，直言现行规例下「无办法」，即使住户当场发现邻居的违规行为并拍下来，都难以获房署接纳作为扣分证据。

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房署规则严格 闭路电视已属「违规」

李健志先厘清刑事法庭与屋邨管理在接纳证据标准上的差异。在刑事层面，为保障家居安全、防止罪案而安装的闭路电视，其录影片段如要作呈堂证供，法庭对此有严格要求，例如必须由拍摄者或知情人士上庭，核实片段的真伪及拍摄过程，确保其「可呈堂性」。

他又指无论是私人屋苑的公契，还是公共屋邨的租约条例，都对闭路电视的安装有明确规限。若住户违反这些规例进行拍摄，所得片段的合法性便会受到质疑。李健志表示：「如果你讲紧呢个情况，都要小心啲就系，如果𠮶度讲明咗唔可以用闭路电视摄录㗎啦，咁即系话你一个叫做违规嘅拍摄，咁呢个违规拍摄已经好容易俾人反对到。」

至于公共屋邨，李健志指公屋规则写得非常清楚，所有公屋住户的门口、大厦走廊位置均不可安装闭路电视，因此在公屋范围内私自安装闭路电视本身已属「犯规」行为，基于这个前提，拍摄到的内容房署难以接纳。他指：「规则上已经写到好清楚，所以喺呢个规则情况底下，如果你有呢个闭路电视已经犯规，第二就系拍摄咗嘅内容佢哋都唔会被接纳。」

房屋要求管理员亲身目击 住户「面对面」拍摄亦未必获接纳

他进一步解释，房署要求物业管理职员亲身目击，才可对违规行为采取行动，这是一个既定程序，当然合理与否是另一个层次的讨论。

主持人问到，现实上不可能要管理员24小时捕捉违规行为，要是住户亲身用手机「面对面」拍摄邻居的滋扰行为，又能否处理？李健志坦言，如果是明显的违法行为，受害人拍摄后自然可以报警，但若循房署投诉，根据现行规则，同样难以被接纳。他坦言：「我睇返佢嘅规则就应该都系唔得。」

大律师李健志。

装Cam自保？大律师提醒须贴告示

对于希望安装闭路电视镜头自保的市民，李健志提醒，根据私隐专员公署的指引，最安全的做法是在当眼位置张贴告示，明确告知他人正在录影。此外，主动向管理处申报及沟通，亦是保障自己的重要一步。

至于将片段公开至互联网，他提醒有可能触及私隐条例。除非对片中人物的身份进行了充分的遮蔽，使公众无法辨认，否则便可能构成侵犯私隐。