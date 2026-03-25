每日杂志｜宝可梦卡牌乱象频生 店主吁多做功课辨真伪 假卡重封包充斥市场 业界揭「内卷」抹黑文化

近月宝可梦（Pokémon）卡牌市场乱象频生，先有本地收藏卡界盛事被揭发送假卡作为礼品，主办方补发礼品致歉；再有网民在社交平台「讨伐」黑店，怀疑有卡店出售非原装卡包。有商户指出，「重封」卡包或卡盒并非新鲜事，随着近年卡牌货源增多，不少人开店加入市场，竞争加剧形成「内卷」现象，更有圈内人开设假帐号恶意抹黑同业。宝可梦卡牌将踏入三十周年，有店主相信将有更多人加入投资，呼吁市民多做功课以辨真伪，免成「卡牌泡沫」的牺牲品。

近年卡牌文化旋风式袭港，宝可梦卡牌有价有市。 受访者提供

一连两日的「香港交易卡展览」（HK Trading Card Show）于三月中在亚洲国际博览馆举行，集合170个来自中国、日本、新加坡及美国等地的参展商。惟展览首日有购买贵宾门票（VIP）的观众发现，随票附赠的宝可梦卡牌并非正版，仅是一张贴上雷射贴纸的普通卡片，事后主办方补发全新卡包致歉。

卡展随VIP票送卡被揭非正版

该展活动总监Mark回应本报指，今届首次推出价值200港元的VIP门票，观众可提前入场并获赠一个包含卡盒的礼品包，惟首批VIP入场后，主办方随即收到反映指部分卡牌疑为假卡，团队立即向现场参展商购买全新密封卡包替换。他坦言，主办方责无旁贷，团队向值得信赖的供应商购入卡牌，并将包装礼品的工作外判，遗憾有假卡混入引起争议，「约有3分1是假卡。」团队已向所有首日VIP观众发送邮件，表示会速递补发全新密封卡包致歉，目前已寄出近70份，「我们会反思改进，避免同类事件再次发生。」

大型展览以外，小商户亦卷入疑似「造假」风波。参考相关Threads帖文，有网民怀疑购入俗称「重封卡包」的非原装卡包，质疑商家抽走较高价值的卡牌后重新包装出售，而且卡牌有刮痕、图案印刷模糊，亦有假卡之嫌。

本港近月接连举行多场卡牌展览及比赛，图为「Grade 10 Festival」。

多位店主现身说法，指「重封卡包」在业内并非新鲜事，较有「良心」的商家会按原厂配置重封。有卡牌店负责人举例，一盒Pokémon日版卡牌原盒「M2a」，每盒约有3张「AR」（Art Rare，艺术稀有卡）、1张「MA」（Mega Attack Rare，全新稀有度卡牌）和1张「SR」道具卡，「没有更高价值的『SAR』或『SR』卡牌。」

由于卡牌是正版，初阶玩家难以察觉。他不讳言，部分商家因缺乏辨别能力，在不知情下购入「重封货」，进退两难，「他们只好继续销售，待顾客发现后便退款。」

商家重封卡包的技巧「出众」，有店主称，最简单的做法是回收原装卡盒重新贴合，甚或重新印刷和包装，并以胶膜密封，「只有少许色差，或者图案较原装细1%至2%。」他续说，价格较高昂的卡包才有机会被「重封」，例如以初代151只小精灵为基础的「151」系列卡牌，以及热门角色「伊贝」和「喷火龙」卡牌亦有价有市。

卡包正面会有机器烫出点状压痕，若压痕不平整或有缺失，便有机会是「重封包」。 受访者提供

重封包及假卡泛滥 一般人难辨

据知，疫情期间正值Pokémon卡牌25周年，重封卡包乱象更甚，曾有商家购入被掉包的卡盒，卡牌以纸包柠檬茶或果汁顶替，甚或装有一叠与卡牌相同重量的白纸。

假卡方面，有店主指出，骗徒多伪造高价卡，以真卡为「底」贴上伪造雷射面层，「客人比对卡底颜色不会发现异样。」及后，骗徒再伪造鉴定评分盒，吁客人经网上平台买卖和邮寄取货，「不乏卡店在外国卡展『中招』。」他称，有些假卡更会仿造防伪贴纸，专业商家亦只能透过卡牌厚度发现端倪，「真的要很小心。」

对于假卡充斥市面，有卡店负责人说，此现象与货源充足及市场「内卷」有关，现时本地卡牌货源主要来自日本直发，部分则经内地中转，重封包大多来自内地市场，吁市民要留意货源。

今年适逢宝可梦卡牌推出30周年，市场预期将掀起新一轮收藏热潮。 法新社

卡圈早年百花齐放，惟竞争渐大，出现「内卷文化」。有圈内人在社交平台开设假帐号，恶意造谣抹黑其他商家，「他们纯粹造谣，意图十分明显。」他续说，越来越多商户安排网红直播开卡，声称有买卖卡牌的「贴士」，实际不熟悉市场及卡牌价值，又因低价出售卡牌而「做烂市」，「劣币驱逐良币，生意越来越难做。」

他补充，近年不少人「跟风」加入卡牌市场，留意到有网民开卡后放上社交平台问价，询问应否拿卡牌鉴定，却有网民指卡牌值50万元，致谣言四起。他坦言，此风气不应助长，亦破坏卡圈教育客人的良好风气。

店主提醒面对面交收较有保障

近年卡牌热潮袭港，单计旺角信和中心的卡店，半年内已由5间倍增至逾10间，而观塘区有逾20间实体卡店。今年适逢Pokémon卡牌30周年，有亚洲数字资产企业推出全球首只宝可梦藏卡代币化基金。有店主相信热潮将会继续，他以股票词汇「牛三」形容现时的卡牌市场，指长线投资者的收成期，亦不担心市场饱和，「这个IP很实在，受众年龄层广，热度覆盖全球。」

有亚洲数字资产企业推出全球首只宝可梦藏卡代币化基金。

Mark亦言，Pokémon卡牌和收藏品的热潮持续增长，有利本地旅游业和市场发展，而香港亦具备举办卡牌展会的优势，「地理位置优越，而且市场自由开放。」

随着卡牌市场更见蓬勃，有店主提醒玩家可透过价钱判别卡牌真伪，如参考线上拍卖及购物平台，查看卡牌最近成交纪录，亦应避免邮寄卡牌或预付订金，「面对面交收更有保障。」

「福袋」与「自创卡包」有分别 顾客须了解玩法

坊间有卡店出售「福袋」，顾客或可以低利润抽到高价值的卡牌，惟有网民控诉一直无法抽中大奖，怀疑商家预先扣下热门奖品。

有卡牌店店主指出，传统「福袋」与「自创卡包」有分别，「福袋」概念源自日本，会放入价值相近的货品；「自创卡包」则由商家自创、类近抽奖的销售方法，货品价值不一，部分「卡包」内含货品的价值存有巨大落差，被人诟病。另一店主举例，曾有商家把手绘Pokémon卡当成奖品，甚或聘用不知名的鉴定公司为卡牌评级，「随便一张卡牌也鉴定为10分满分。」

他直言，不少客人和商家也误解了「福袋」的意思，并标记「自创卡包」为「福袋」，引起轩然大波，消费者经常质疑商家有否放入高价值礼品，「是店舖的监管和诚信问题。」两人补充，商家若然出售「自创卡包」，应公开列明大奖及小奖为何，亦呼吁顾客了解清楚游戏机制，切勿「一竹篙打一船人」。

记者：仇凯瑭