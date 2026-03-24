Hong Kong Mega 8︱旅发局宣传「亚洲盛事之都」 户外投影数码艺术、城市艺文导赏将国际级艺术延伸社区

3、4月香港精彩盛事无间断，旅发局推出「Hong Kong Mega 8」推广活动，以八大国际级艺术、潮流文化及体育盛事为核心，加上汇聚城中多元化活动，带动全城投入盛事热潮。当中，旅发局更汇聚城市艺文力量，把艺文元素带入社区，进一步展现香港作为「亚洲盛事之都」地位。

旅发局主席林建岳表示，旅发局透过「Hong Kong Mega 8」串连多项世界级艺术文化及体育盛事，同时配合各区多姿多彩的活动，全面展现香港作为「亚洲盛事之都」地位。期间，旅发局首度与巴塞尔艺术展携手将数码艺术带入社区，并感谢置地公司支持，让大众在香港中心地带欣赏到世界级的大型公共艺术。旅发局亦联同业界推出及推广多元旅游产品，吸引旅客到访，并提升旅客体验和延长他们的留港时间，为相关产业创造更多商机，进一步扩大盛事旅游经济效益。

首度携手Art Basel将数码艺术带入社区 免费欣赏国际级投影作品

随著「Hong Kong Mega 8」推广活动正式展开，多项国际级艺文盛事亦将在香港相继亮相。今年，巴塞尔艺术展（Art Basel）将其中一个备受瞩目的全球性项目「Zero 10」，由迈阿密海滩展会带到香港展会作亚洲首展，为观众带来程式码、光影与声响艺术等数码艺术作品。当中，备受全球NFT 收藏家青睐的南韩数码艺术家DeeKay，亦会于「Zero 10」展出其数码艺术作品。

旅发局与巴塞尔艺术展香港展会首次将数码艺术体验延伸至场外，并于展会开幕前率先推出「Digital Art @Central」，带动社区投入艺术氛围。项目邀请DeeKay创作全新的数码动画作品《DeePle the People》，将数码艺术从展会带到中环城市空间。作品中，不同年龄、种族和职业的人物穿梭于香港繁忙的十字路口，呈现熙来攘往的情景。为此，DeeKay更特别创作约100个角色，当中亦加入多个具代表性的盛事元素，包括龙舟划手、赛马骑师、厨师及表演歌手等，令作品更具香港特色。

DeeKay表示，非常兴奋能与旅发局合作，并特别欣赏以公共空间展示数码艺术的方式，能让作品接触更广泛的观众。作品将于3月24日至29日，一连6日于晚上7时至11时在香港会所大厦外墙上投影，让市民旅客在城中亦可欣赏到世界级的大型公共艺术。

推本地艺游攻略 社区多元艺术活动体验深度游

同时，旅发局亦与艺术中环展会 (Art Central) 合作推出电子版《香港艺术月探索指南》，精选城中多个艺术社区的精彩活动，涵盖中环、上环、湾仔、大坑、南区、尖沙咀及西九文化区等地的画廊展览、博物馆特展及表演艺术节目，并配以邻近餐饮推介等，提供一站式旅游资讯，方便旅客以自助形式探索香港不同角落的艺术活动，推动艺文深度游。艺术中环展会亦推出旅游及体验套票，精选套票涵盖酒店住宿、餐饮、景点、交通等优惠，让旅客轻松体验艺术旅游。

除大型艺术盛事外，同一时期，香港多个地区亦充满艺术活力。「ArtHouse Tai Hang 2026」将大坑社区内10 间旧楼化身成期间限定、集艺术与社区饮食于一身的展览空间，透过艺术展览、装置、导赏团、讲座及表演舞台等多元形式，带领市民旅客边行边看，体验融合艺术的城市漫步，并带动周边餐饮及零售消费。

此外，置地公司将呈献「Art Walk in Central」，让大众在中环核心地段展开一场艺术文化之旅。活动包括导赏团、表演式艺术导览，以及遍布整个区域的公共艺术装置，带领大众重新发掘置地公司旗下物业的标志性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本艺术家六角彩子（Ayako Rokkaku）将首次于香港举办个人展览，并呈献其至今最大型的互动艺术装置。活动将于3月29日延伸至遮打道，透过「OPEN：中环压轴街头派对」及「Art on the Move」，打造一场充满活力的露天街头庆典。

▼▼即睇活动时间表▼▼

1. ArtHouse Tai Hang

透过超过50 位艺术家的群展，10 间旧楼会以艺术展览、装置、导赏团、讲座和表演舞台的形式，将大坑社区活化成艺术与社区饮食体验空间，带来城市漫步式的艺术体验。

日期：2026年3月21日至25日(星期六至三)

地点：大坑浣纱街8号至Little Tai Hang

2. 艺游中环

置地公司将呈献「Art Walk in Central」，让大众在中环核心地段展开一场艺术文化之旅。活动包括导赏团、表演式艺术导览，以及遍布整个区域的公共艺术装置，带领大众重新发掘置地公司旗下物业的标志性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本艺术家六角彩子（Ayako Rokkaku）将首次于香港举办个人展览，并呈献其至今最

大型的互动艺术装置。活动将于3月29日延伸至遮打道，透过「OPEN：中环压轴街头派对」及「Art on the Move」，打造一场充满活力的露天街头庆典。

日期：2026年3月21日至4月4日

地点：中环

3. 艺术中环展会2026

呈献来自香港、亚洲及世界各地前瞻画廊的作品，展现多元蓬勃的当代艺术面貌。为期5天的展会将带来不同的表演、艺术装置、影像艺术、讲座及精选餐饮。

日期：2026年3月25日至29日(星期三至日)

地点：中环海滨

4. 2026 年巴塞尔艺术展香港展会

汇聚全球资深艺术力量与新锐艺术之声，聚焦艺术创新、地域多元性，以及新一代艺廊、艺术家与策展人。

日期：2026年3月27日至29日(星期五至日)

地点：香港会议展览中心