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小学内向女教师施袭 内地妇获准签保守行为1年了事

社会
更新时间：17:12 2026-03-24 HKT
发布时间：17:12 2026-03-24 HKT

中年内地主妇去年10月在红磡一间小学内，与校长讨论儿子问题时举动激烈，发现女教师拍下过程后，用力抓住女教师的右手腕致伤，被控普通袭击罪。经控辩双方商讨及索取法律意见后，裁判官陈志辉今早在九龙城裁判法院批准被告自签1200元守行为1年，控罪随即撤销。被告另须缴付堂费300元。

41岁被告方宇奇，报称家庭主妇，被控普通袭击罪，指她于2025年10月24日，在香港红磡鹤园街圣公会圣提摩太小学一字楼1A3室外袭击女子陈匡妤。

案情指，案发当日上午11时许，被告在圣公会圣提摩太小学内与副校长讨论儿子的问题时，被告大声喊叫并做出夸张的手势，在场的两名女教师担心被告会伤人，故分别用手机录下了被告的行为。被告在情急之下，用左手抓住其中一名女教师陈匡妤的右手腕2至3秒，导致陈的右手腕疼痛，并有两道抓痕，陈用手机拍摄了伤势，并在当日向警方报案。

案件编号：KCCC355/2026
法庭记者：黄巧儿

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