宏福苑听证会︱3住户还原逃生细节 走廊满浓烟火警钟冇响 懊悔未拍门救人

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举行第3场听证会，3名宏福苑居民梁浩轩、谢玉华及高以蕾以事实证人身份作供。梁浩轩慨叹，住户多次投诉工人吸烟及维修工程天价问题，曾有很多机会改变事情结果；谢玉华作供时多次落泪，坦言早对工人在棚架吸烟感忧虑；高以蕾则指，曾见到工人吸烟，并无法想像消防系统全部被关，亦后悔没有拍门尝试救更多人，冀真相还原。

邻居试用消防喉未果 火警钟冇响起

梁浩轩称，事发当日因病留在家中休息，打开仍被发泡胶封住的窗户通风。他自下午2时50分起听到杂物高空掉落的声音，但没有嗅到任何烟味。至3时10分，他收到亲戚WhatsApp通知指宏福苑发生大火，他一度向窗外望去，由于面向角度问题，并无发现火光，亦无任何烟味，只是听见杂物跌落声响。

直至3时半，梁浩轩发现屋内电视无法开启，只能透过网络了解资讯。大约下午4时，在家中大厅的他经电子猫眼，发现一对夫妇在门外走廊尝试使用消防喉未果，而当时火警钟没有响起，亦无火光或烟味。

宏盛阁住户搏命落楼 大堂无灯亦无烟

梁浩轩指，紧接著他打开客厅窗户嗅到烟味，决定执拾逃生物品，及后经电子猫眼发现门外走廊昏暗有烟，约4时10几分带「逃生三宝」离开。他指，当时走廊的烟已攻至上半身，他掩住口鼻从没有烟的楼梯逃往大堂。到达大堂后，发现大堂没灯同样昏暗，虽没有烟，但地上有疑似消防救火的黑色水迹。他思考片刻后，决定冒着头顶起火棚架有杂物掉落的危险，冲到花园安全位置，并于4时23分向家人报平安。

梁浩轩表示，他和家人曾质疑发泡胶封窗问题，亦曾与街坊互相抱怨外墙传来吸烟气味。他又指，由于单位装修，一度于2024年11月起暂时搬走，至2025年1月回家，当时已发现窗户被发泡胶封上。他坦言，有其他居民在火灾发生前已多次投诉工人吸烟，亦就天价大维修发声试图引起关注，「其实我们曾经有很多机会改变呢件事结果，但系奈何呢件事已经发生咗喇，亦都无办法改变。我希望大家真系珍惜眼前人。」

宏昌阁住户作供四度落泪

另一位证人谢玉华作供时表示，与丈夫居于宏福苑10多年，单位位于宏昌阁。她供称，工程开始搭棚时，曾见有工人在外面吸烟，当时已担心会否失火。她对烟味敏感，亦知道很多街访曾作出投诉。她亦确认，曾见到工人在搭棚期间吸烟，认为是常见情况。

谢玉华忆述，火警发生时注意到烟雾向上飘散，与她认知的粉尘向下沉情况不同，初时未察觉异常，但后来感到不妥，打开大木门后，发现走廊略显朦胧，一度怀疑「系咪我单位啲尘搞到走廊污遭埋㖭。」

她又指，当时听到有人急促敲门并高呼「火烛，快啲走」，她步出走廊查看，见到一名管理员的身影经过，「我当时仲谂火烛？应该唔会啩」。她随即致电丈夫，对方着她下楼察看，她带同两只猫离开，原本想提醒邻居，但因捧着猫笼无法腾出手拍门，最终未能通知隔邻的母亲和其孩子。

谢玉华发言期间四度落泪，表示希望透过作供帮到邻居，提到自己所在楼层，除了她当日能自行离开外，不少邻居要么由消防员救出，要么已经罹难。她非常希望事件真相能够呈现出来。

居民幸运搭䢂逃生 懊悔未拍门救人

独居于宏昌阁24楼的高以蕾作供指，当日下午2时回到家中，开着电视用电脑，打算下午3时外出。期间，她于约2时50分发现电视讯号中断，初时未特别在意，惟及后发现传来烧焦气味。她忆述，由于其单位早前打风时未贴纸皮石，出现渗水问题，因此获工程人员打开一扇窗，她从该窗外没有发现火光，又由于当时得悉楼下21、22楼正进行工程，因此以为气味是烧焊所致。正当她打算到厨房洗杯后外出时，约2时55分发现有大量浓烟经抽油烟机攻入单位，同时烧焦味道越发强烈，她第一时间以为有人「煲㶶嘢」，随即打开家门，发现门外走廊已经满布浓烟。

高以蕾表示，发现走廊有浓烟后，第一时间看向家门旁边的逃生梯门，只见逃生门玻璃白蒙蒙一片，认为逃生梯已有浓烟攻入，最终选择随手带走手袋及电话，经电梯前往大堂逃生。她指，搭䢂到达大堂后，当时大堂有送货员及保安员，众人仍未知发生火警，及后有管理人员到场向保安员说「大件事」，她听见后马上逃出大堂来到安全位置，发现大楼发生火灾并拍下照片，当时是下午2时57分。她随即联络住在宏志阁的父母，叫他们尽快逃生。

打风后棚网破坏 换成浅绿色棚网

她忆述，留意到打风后大厦很多棚网破烂，然后被更换成浅绿色棚网。她并没有投诉工人吸烟问题，但曾在地下见到工人吸烟，又认为已有不少住户就吸烟问题投诉，却始终没有被受理。她指，想像不到消防系统竟然全部被关，称自己相当幸运，能够乘搭电梯逃生，很懊悔当时没有拍门尝试拯救更多人，「没有消防系统，想像不到有多无助」，冀委员会能还原真相。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：苏正谦

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