五月天香港演唱会︱五迷注意！3.24彩排场几点入场？即睇生日应援攻略／散场交通安排

亚洲摇滚天团五月天今年迎来成团29周年，将再度踏上启德体育园的舞台，于启德主场馆上演四场生日限定派对，为「五迷」带来2026 五月天《#5525+1 回到那一天》25 周年巡回演唱会「香港站．春暖花开版」，一同庆祝这个别具意义的重要时刻。

启德体育园亦将于演唱会期间全面启动「生日应援」主题活动，联同「五迷」」一同庆生，将整个园区化成专属五月天与乐迷的回忆场景。

为确保观众享有最佳演唱会体验，园方提醒观众出发前做好准备：

（一）出发到体育园之前，提前领取实体门票

（二）查阅入场安排和路径（特别是入场时间和闸口）预留足够时间安检入场

（三）了解交通安排，提前计划到场及离场交通

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3月24日五月天5525+1 香港站彩排特别场，欢迎所有已成功购买2026年3月24日原场次门票的观众出席。凡透过快达票（HK Ticketing）购票的观众，可于快达票位于港九新界及中国内地多个地点的自助取票机领取实体门票，至于透过大麦网及纷玩岛购票的观众，相关票务公司已由3月16日起陆续寄出实体门票。所有观众入场时必须持有实体门票，并依照门票上所列的座位入座，一人一票。彩排特别场将于当日下午5时30分开放安检，晚上7时开始，彩排特别场为时约40分钟。

请留意，彩排特别场结束后，原定3月24日场次全部门票将自动作废失效。此次彩排为免费活动，观众不论是否出席3月24日彩排特别场，其所购买的2026年3月24日门票票款及相关顾客服务费、邮递费用（如适用），均可获主办单位全数退款。主办单位将于3月25日启动退款流程，预计七至十日内透过购买时的支付方式完成退款，不需申请。如有任何查询，请联络主办单位。

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周三及周五（3月25及27日）的演唱会将于下午5时开放安检，晚上7时开场。周六及周日（3月28及29日）的演唱会则于下午4时30分开放安检，同样于晚上7时开场。为确保享有最佳的观赏体验，园方提醒观众预留足够时间寄存限制携带的物品及进行安检，并参照门票上所属入场闸口，提前到达相应的闸口扫描门票进场，以免影响入场时间。

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活动期间，体育园一带交通预期将较繁忙，敬请观众尽量乘搭公共交通工具，避免驾驶或乘搭私家车。观众请按此连结查阅运输署公布的最新交通消息。

港铁服务：离场时，港铁将加密屯马线班次，经大围站接驳东铁线往罗湖站的最后一班列车，将于晚上10时59分由宋皇台站开出，及11时01分由启德站开出。

特别巴士路线：专营巴士公司将提供11条特别路线，分别前往落马洲（新田）、港珠澳大桥香港口岸、机场及港九新界各主要地区。（只限3月25、27至29日）

跨境巴士服务：计划当日返回内地的观众可乘搭体育园安排的跨境巴士，需于营办商网上平台提早购票；现场不设售票。请预早安排离场交通，以免影响行程。

的士服务：启德主场馆的士上落客区全面开放。

私家车上落客区：使用私家车的观众可在启德青年运动场下车（只限3月25、27至29日，仅供落客，不设上客），或于启德沐和街及土瓜湾马头角道指定地点上落客。

停车场使用：园区停车场仅供已预约或已购买泊车证的车辆使用。

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为方便「五迷」庆祝五月天成团29周年的重要时刻，体育园内有不同应援活动，希望能为「五迷」打造沉浸式应援体验。其中，官方商品售卖处分别位于启德主场馆2楼启庆汇及启德零售馆2地下中庭。园区内亦设置限定应援活动及主题打卡装置。部分活动已于3月20日开始，「五迷」可留意主办单位社交平台最新公布。

➢官方商品售卖处

•启德主场馆2楼启庆汇（近 E 闸口）

•启德零售馆2地下中庭

➢#5525+1 扭蛋活动（只限已完成线上报名的观众参与）

•启德零售馆2地下GF‑006号

➢#5525+1 留影拍贴机

•启德零售馆2一楼L1‑123号

➢STAYREAL PARK「遇见」公园

•室内展区：启德零售馆2四楼405–414号

•赛车兔兔主题区：北斗园

➢主题展区「与我为5车队」

•美食海湾

此外，园区内设有多个打卡热点，「五迷」由启德车站广场前往启德主场馆途中，可于启德体育大道入口欣赏20米高巨型电视屏幕，并在巨型五月天海报前留影，记录应援时刻。

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为庆祝五月天成团29周年，启德主场馆特别推出港币29元限定优惠（只限3月25、27至29日），观众可选择意大利辣肉肠薄饼（半个）、焗叉烧餐包（两件）或鸡肉热狗棒一份，让「五迷」在欣赏精彩演出之余，同步享受味觉盛宴。

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观众可经西桥（较近港铁宋皇台站）、中央广场（较近港铁启德站）或美食海湾前往各闸口。

一经扫描门票进场后，如需离开，则不得再次进入启德主场馆。

入场人士请留意场地规则及限制携带的物品，如携带容量不超过600毫升的塑料或硅胶水瓶／杯，不得附有瓶／杯盖及任何液体；任何专业摄影器材、平板电脑、自拍棍、任何尺寸大于38厘米x 30厘米x 20厘米的应援物，以及长伞均不可带入场内。

因应天气情况，观众应以轻便装束到场参加活动。

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启德主场馆附近将设有付费物品寄存处，供活动参加者使用。

使用者须于活动当日自行将行李带往以下寄存处办理手续：

（一）启德体艺馆1M层（近中央广场）

（二）启德青年运动场外

（三）启德主场馆地面G层旅游巴士上落客区

开放时间：

下午4时至晚上11时30分（3月25及27日）

下午3时30分至晚上11时30分（3月28及29日）

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