五月天香港演唱会︱五迷注意！体育园办「生日应援」活动与五迷庆生 一文睇清应援攻略／交通安排

亚洲摇滚天团五月天今年迎来成团29周年，将再度踏上启德体育园的舞台，于启德主场馆上演四场生日限定派对，为「五迷」带来2026 五月天《#5525+1 回到那一天》25 周年巡回演唱会「香港站．春暖花开版」，一同庆祝这个别具意义的重要时刻。

启德体育园亦将于演唱会期间全面启动「生日应援」主题活动，联同「五迷」」一同庆生，将整个园区化成专属五月天与乐迷的回忆场景。

为确保观众享有最佳演唱会体验，园方提醒观众出发前做好准备：

（一）出发到体育园之前，提前领取实体门票

（二）查阅入场安排和路径（特别是入场时间和闸口）预留足够时间安检入场

（三）了解交通安排，提前计划到场及离场交通

（四）预留足够时间以进行安检及验票流程

（五）建议以轻使装束入场观赏演出

返回目录

今日（3月27日）的演唱会将于下午5时开放安检，晚上7时开场。周六及周日（3月28及29日）的演唱会则于下午4时30分开放安检，同样于晚上7时开场。为确保享有最佳的观赏体验，园方提醒观众预留足够时间寄存限制携带的物品及进行安检，并参照门票上所属入场闸口，提前到达相应的闸口扫描门票进场，以免影响入场时间。

返回目录

活动期间，体育园一带交通预期将较繁忙，敬请观众尽量乘搭公共交通工具，避免驾驶或乘搭私家车。观众请按此连结查阅运输署公布的最新交通消息。

港铁服务：离场时，港铁将加密屯马线班次，经大围站接驳东铁线往罗湖站的最后一班列车，将于晚上10时59分由宋皇台站开出，及11时01分由启德站开出。

特别巴士路线：专营巴士公司将提供11条特别路线，分别前往落马洲（新田）、港珠澳大桥香港口岸、机场及港九新界各主要地区。（只限3月25、27至29日）

跨境巴士服务：计划当日返回内地的观众可乘搭体育园安排的跨境巴士，需于营办商网上平台提早购票；现场不设售票。请预早安排离场交通，以免影响行程。

的士服务：启德主场馆的士上落客区全面开放。

私家车上落客区：使用私家车的观众可在启德青年运动场下车（只限3月25、27至29日，仅供落客，不设上客），或于启德沐和街及土瓜湾马头角道指定地点上落客。

停车场使用：园区停车场仅供已预约或已购买泊车证的车辆使用。

返回目录

为方便「五迷」庆祝五月天成团29周年的重要时刻，体育园内有不同应援活动，希望能为「五迷」打造沉浸式应援体验。其中，官方商品售卖处分别位于启德主场馆2楼启庆汇及启德零售馆2地下中庭。园区内亦设置限定应援活动及主题打卡装置。部分活动已于3月20日开始，「五迷」可留意主办单位社交平台最新公布。

➢官方商品售卖处

•启德主场馆2楼启庆汇（近 E 闸口）

•启德零售馆2地下中庭

➢#5525+1 扭蛋活动（只限已完成线上报名的观众参与）

•启德零售馆2地下GF‑006号

➢#5525+1 留影拍贴机

•启德零售馆2一楼L1‑123号

➢STAYREAL PARK「遇见」公园

•室内展区：启德零售馆2四楼405–414号

•赛车兔兔主题区：北斗园

➢主题展区「与我为5车队」

•美食海湾

此外，园区内设有多个打卡热点，「五迷」由启德车站广场前往启德主场馆途中，可于启德体育大道入口欣赏20米高巨型电视屏幕，并在巨型五月天海报前留影，记录应援时刻。

返回目录

为庆祝五月天成团29周年，启德主场馆特别推出港币29元限定优惠（只限3月25、27至29日），观众可选择意大利辣肉肠薄饼（半个）、焗叉烧餐包（两件）或鸡肉热狗棒一份，让「五迷」在欣赏精彩演出之余，同步享受味觉盛宴。

返回目录

场地设有限制，以下物品不能带进会场。特高娱乐FＢ图片

场地设有限制，以下物品不能带进会场。特高娱乐FＢ图片

观众可经西桥（较近港铁宋皇台站）、中央广场（较近港铁启德站）或美食海湾前往各闸口。

一经扫描门票进场后，如需离开，则不得再次进入启德主场馆。

入场人士请留意场地规则及限制携带的物品，如携带容量不超过600毫升的塑料或硅胶水瓶／杯，不得附有瓶／杯盖及任何液体；任何专业摄影器材、平板电脑、自拍棍、任何尺寸大于38厘米x 30厘米x 20厘米的应援物，以及长伞均不可带入场内。

因应天气情况，观众应以轻便装束到场参加活动。

返回目录

启德主场馆附近将设有付费物品寄存处，供活动参加者使用。

使用者须于活动当日自行将行李带往以下寄存处办理手续：

（一）启德体艺馆1M层（近中央广场）

（二）启德青年运动场外

（三）启德主场馆地面G层旅游巴士上落客区

开放时间：

下午4时至晚上11时30分（3月25及27日）

下午3时30分至晚上11时30分（3月28及29日）

返回目录