宏福苑大火听证会｜竞委会揭承建商「围标」黑幕 合谋定价、瓜分市场、幽灵标等投标手法层出不穷

宏福苑大火，揭露大维修大厦常年出现的围标问题。大埔宏福苑火灾独立调查委员会今日（24日）继续举行听证会，竞委会的代表在听证会上揭露不良承建商及顾问公司为投得工程，作出种种不良手法；市建局亦有留意到不法分子操控招标情况。

1.合谋定价：两个或以上承办商协议不低于某价格入标

竞委会代表李晓亮表示，竞委会的确见到有长期、大范围出现系统性且广泛的严重反竞争行为，指行为并不只限于围标那么简单，通常会涉及其他严重反竞争行为，包括合谋定价，例如两个或以上承办商，他们协议说大家都不要以低于某一个价格入标，就可以谋取暴利。

2.瓜分市场：承建商间协议「我做九龙，你做新界」

他指，第二个做法就是瓜分市场的做法，譬如多过一个承建商，他们之间协议「我做九龙，你做新界」他都不需要再额外再商讨再合谋，因为他们已经有一个概括性的瓜分市场协议，在这样的情况之下，都是一个严重违反竞争行为。

他续指，有承办商的做法是将自己的文件范本甚至电邮交给另一个承办商，用这些范本来营造一个存在竞争的假象。

3.幽灵标：入标公司均由同一个业务实体操控

他指，另一种俗称的「幽灵标」，看似独立，但实际上它们都受到同一个业务实体操控。

4.压抑投标：投标者与另一个投标者协定「不入标」

他更指，甚至连围标本身也有不同做法。首先是俗称的「压抑投标」，简单来说就是一个投标者与另一个投标者协定，「我不入标或者我撤回标书。」

5.掩护式投标：以高价掩护标 让属意者中标

其次是「掩护式投标」，举例它的工程费用是一千万，其他掩护的入标者可能会是二千万、三千万、四千万，让拟定会赢的入标者更加突出。

6.独立工程顾问暗中「通水」：支持承办商自行劝退其他投标者

李晓亮表示，就委员会资深大律师在会议上展示，看到这宗案件疑似涉及工程顾问篡改报告，目的是希望他们属意的承办商中标。竞委会看到另一种情况，就是有独立的工程顾问暗中「通水」，让他想支持的承办商自行劝退其他投标者，以压抑投标。独立或疑似独立的工程顾问出现渎职行为。

7.围标运作：安排集团旗下承办商按指示投标

他指竞委会亦曾经见过围标集团的运作，这类集团的运作模式是当集团头目见到某个招标项目，他想赢得这个招标，就会「派功课」，安排集团旗下的承办商按照指示投标，好让集团旗下预定的承办商最终中标。

围标集团与围标集团之间合作以确保胜出

他指，竞委会见过更大规模的情况，就是当市场上出现大型楼宇复修的招标过程，有时会出现多于一个围标集团同时运作，有时可能是分开进行，但亦有情况是围标集团与围标集团之间合作，以确保胜出机会。因此，他们会向其他围标集团「借用」旗下的承办商。

有见及此，竞委会认为相关的严重反竞争行为相当广泛，涉及的地域遍及全港九龙、新界，牵涉的工程顾问亦为数不少。在「派功课」的过程中，这些行为都非常有系统地见过更大规模的情况。

市建局揭不法分子操控招标 涉篡改结果

代表市建局的资深大律师吕世杰表示，市建局在早年协助业主筹组维修的过程，留意到有不法分子操控招标情况，例如只有个别承建商能够收到招标文件，截标之后又逼退有意入标的承建商，更严重的甚至包括篡改开标、评标结果。

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