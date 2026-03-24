建造商会签署《效率提升约章》 称「提效不等于赶工」 业界撑地盘禁烟 惟忧执行挑战大

香港建造商会今日（24日）联同八大业界团体签署《2026建造业效率提升约章》，约章内容涵盖八大方向，包括安全至上、追求卓越、持续创新、精准施工、资源优化、匠人精神、敬业守时，以及良心雇主。其中安全至上方面列出全面推行地盘禁烟。

约章涵盖八大方向 包括匠人精神、良心雇主

香港建造商会会长廖圣鹏表示，近年香港建造业面对多方面挑战，包括工期要求、工序协调复杂、科技转型带来的压力增加，以及社会对工程安全、质量和专业操守的期望不断提升。他指，约章以「提速、提效、提量、提质」为核心目标，号召建筑业界严守本分、肩负责任，共同建设更安全、更优质的工程环境，迈向高品质和可持续发展的未来。

廖圣鹏：效率提升不等于赶工 不会牺牲安全

廖圣鹏强调，效率提升不等于赶工，更不会以牺牲安全、质量和工人权益为代价，真正的效率应建基于更周全的规划、更有效的工序安排、更准确的施工协调、工地各岗位敬业守时，以及适切应用创新科技，从而减少浪费与重做，实质提升生产力，强调《约章》的核心目的并非单纯追求「做得快」，而是清晰承诺做到「安全地做、精准地做、按时地做、负责任地做」。

香港建造商会执行总监陆伟雄表示，约章展现了业界自发性透过承诺与实际行动，建立正面文化，推动企业管理、工地执行和从业员习惯同步优化，从而使效率提升不再流于口号，而是在日常运作中落地实践，逐步形成行业自主、持续改进的风气。

业界支持工地全面禁烟 惟对执行细节有不同意见

劳工处昨日（23日）向立法会提交法例修订建议，拟实施地盘全面禁烟，劳福局局长孙玉菡今早在电台节目表示，若在地盘内发现烟头，承办商亦有机会因此被检控。廖圣鹏回应指，业界普遍支持工地全面禁烟，不过对政府在禁烟措施上的执行细节有不同意见，关注若承办商已采取足够措施，而工人违法吸烟，应有何免责守则。

陆伟雄表示，相关文件指出承建商须采取合理步骤禁烟，目前九个建造业团体正筹备制订指引，说明地盘执行禁烟的具体安排，冀劳福局了解业界配合禁烟的立场，「希望政府尊重我们已经做足需要做的事，当政府提出检控时，要考虑承建商或分包商已经采取的措施」。

「吸烟是工友长期习惯」

建筑业承建商联会主席劳焯培认为，禁烟措施在执行上面临很大挑战，指吸烟是工友长期习惯，且地盘人员流动性大，工种亦繁多，因此在执行上，劳工处在执法时必须做到清晰、责任分明、合理。他提到，在责任清晰合理的情况下，业界对于40万元罚款有所保留，对中小企而言，罚款已占工程成本5-10%，形容对他们是沉重负担。

记者、摄影：郭文卓