港媒参访南京AI生态街区开眼界 机械人跳舞打拳动作敏捷 AI赋能各行各业︱Kelly Online

人工智能浪潮席卷全球，内地亦致力拓展AI，培育新兴产业。香港媒体江苏参访团昨展开首天行程，到访AI ‧ 镜界——南京人工智能生态街区，这是当地AI产业地标和创新高地，总规划面积1.96平方公里，已建成10个专业园区，聚集381家AI企业，逾5万从业人员。

据南京AI智能体集散中心营运负责人张迎月介绍，AI除了应用在日常生活，亦有撮合交易功能，用AI的实际应用场景去赋能各行各业，「让AI走出实验室」，目前AI生态街区已汇聚华为等人工智能企业。

她又指，内地企业更看重AI生态，南京的生态较为完整，企业更容易找到上游和下游产业链，「一站式实现它想要的东西」。至于与香港的创科合作，张迎月说，南京市非常重视，每年组织企业到香港参展。

南京AI生态街区有多个展馆，展示不同AI生活、医疗、教育产品，例如工作人员就即场示范叫AI翻译不同语言、检查身体状况等，当然「唔少得」有机械人表演跳舞同打拳，动作颇为敏捷。