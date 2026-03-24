宏福苑听证会︱消防系统遭停用 政府代表：消防处事前无接申报指警钟关闭 表格「火警警报」一栏被漏空

大埔宏福苑火灾独立调查委员会今日（24日）继续举行听证会，代表政府的资深大律师孙靖干发言时指出，消防处收到宏福苑消防系统停用通知，并按照程序采取加强措施，但申报表格上涉「火警警报」一栏是空白，没有填上。

孙靖干指出，于2025年11月26日下午2时51分，消防通讯中心接获首个报警电话，报称宏昌阁外墙棚架起火。由于预先知道宏福苑正进行维修工程，消防处当时额外调配了一架主泵车支援。

至下午2时56分，由于火势迅速蔓延，现场指挥官迅速于3时02分将火警升至三级，并于3时34分升到四级火警，6时22分升到五级火警。他指，消防处贯穿整个救援行动作出超常规部署。消防处处长于3时20分指示启动指挥室，由助理处长作出协调、联络及后勤支援。而早于火警升至四级时，消防处调配了共48辆消防车、13辆救护车，数字相当于五级火警出动人数110名的两倍以上。

孙靖干：消防处应对规模前所未见

至火势于下午6时22分升至五级火警时，消防处共同调配116辆消防车，合共718名消防员到场；而到晚上10时30分，已累计调派共174辆消防车、47辆救护车，合共948名消防员，孙靖干形容消防处的应对规模前所未见。

消防员需在恶劣情况下进行灭火及强行进入单位进行搜救工作

孙靖干续指，消防人员需要在种种困难下奋力抢救。第一，当时宏福苑相关大厦走廊及楼梯空间狭窄、烟雾弥漫、温度极高，部分单位高达摄氏800°C。消防员需在恶劣情况下进行灭火及强行进入单位进行搜救工作。其次，火势相信是通过烟囱效应，沿大厦光井迅速由地下向上蔓延，短时间内已经由低层蔓延至天台，并扩展其他大厦。而宏昌阁以及宏泰阁的出入口堆积严重，妨碍居民疏散，两名在周边工作的消防员因为坠物击中入院治疗，「正正喺呢两座大厦出入口被围封嘅状况，较低层嘅楼层重新燃起，消防人员不得不喺唔同嘅楼层之间反复移动灭火，以保安全。」

宏福苑消防喉辘及消防栓系统因维修而停用

孙靖干表示，由于宏福苑的消防喉辘及消防栓系统因维修而停用，消防处因此需要增派人手，提升消防喉水压，以确保高层灭火水源供应。而就消防装置停用通知而言，消防处收到有关停用通知后，采取相应的加强措施。面对以上种种挑战，消防人员仍然奋不顾身，执行消防任务。

除消防员何伟豪不幸殉职 另有9名消防员入院治疗

他提到，除消防员何伟豪不幸殉职，另有9名消防人员因被物件击中而需要入院治疗。政府注意到社会上就消防处今次事件的应对有所关注，包括无人机使用、与内地消防协调，燃烧棚架有否需要拆卸处理等。消防处将于相关证人供词中，就上述种种事宜的决策过程，及背后考量作出陈述，希望为公众提供全面及充分的回应。

至于有关消防处收到宏福苑消防系统停用通知，孙靖干指消防有按照程序采取加强措施，但申报表格上涉「火警警报」一栏是空白，没有填上，有关详情稍后呈上。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：苏正谦