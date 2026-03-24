两蚊两折︱孙玉菡称技术工作已做妥 强调须确保财政可持续 「屋企老人家非常体谅」

政府昨公布由4月3日、即下周五起，「2元乘车优惠」计划将划一调整为「两蚊两折」。劳工及福利局局长孙玉菡今早（24日）在电台节目表示，现时所有检测工作已做妥，接下来当局会舖天盖地宣传，亦会在调整首日启动运输署紧急事故协调中心监察情况，强调政策最大目的，是确保财政上可持续，而两折本身亦是很大的优惠，更笑言「我屋企老人家好体谅我（实行此政策）」。

孙玉菡表示昨日与区议员、关爱队会面，他们提出许多意见，包括如何便利长者识别是两元抑或两折的路线。当局为每区制定的乘车攻略将陆续出台，亦会邀请区议会及关爱队制作「小区为本」的攻略，举出不同巴士线的实例说明。

技术准备就绪 选择红日推行求稳妥

新政策下，长者及合资格残疾人士乘搭10元或以下的交通工具，收费维持2元；若车费超过10元，则会调整为成人正价的两折。孙玉菡大派定心丸，指技术层面的工作已全部完成。「技术我哋做好哂㗎啦，全港我哋有差唔多一万七千几部嘅八达通机，所有嘅系统嘅测试啊、调整啊、揾人去实测都做好哂。」

他解释，选择在4月3日的公众假期推行，是希望在新旧政策交替期间更为稳妥。「我哋通常觉得拣个红日会好啲嘅，𠮶日就唔系咁多人返工返学，作为一个新嘅改变，我哋觉得比较稳妥啲。」孙玉菡补充，由于涉及超过260万名长者及残疾人士，长者适应需时，因此清晰的讯息传递至关重要。

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首要确保财政可持续 兼处理「长车短搭」

孙玉菡重申调整是为了计划的财政可持续性。「我哋做两蚊两程系两个原因嘅嘛，一个就最紧要就系个财政可持续性啦。」他指出，目前已有267万人受惠于此计划，占总人口三分之一，随著香港人口持续老化，受惠人数将不断增加。除了财政考量，新安排亦有助解决「长车短搭」的问题。

他强调即使调整后，政府的资助额依然相当大。「真系要去长程嘅，咁当然会畀𠵱家畀多少少啦，但政府资助都系好大，我哋都系畀咗八成嘅资助。」

动员地区力量广泛宣传 「区区有攻略」助长者选择

为了让长者及残疾人士尽快掌握新安排，政府将展开「铺天盖地」的宣传。孙玉菡表示，除了传统的电视电台广告，更重要是发动社区力量。「因为牵涉咁多长者，一定要发动我哋个社区嘅力量，即系通过区议员、关爱队，接触佢哋不同社区嘅长者，将个讯息发放畀佢哋。」

当局正制作「地区攻略」，并鼓励各区区议员及关爱队，因应各区情况，推出更仔细的「小区攻略」。他举例指，由中环香港站前往太古广场，可选择电车、1号或5B号巴士，这些都是短程收费；但若选乘长途的673号巴士，则需支付较高费用。「等佢有啲例子，心中有个掌握。」他希望透过提供大量资讯，让「老友记」知所选择。

劳工及福利局局长孙玉菡。

长者毋须换证或申请 残疾人士优惠不变

孙玉菡多次提醒市民，新措施下，合资格人士毋须进行任何申请或更换证件。「无任何嘢要申请嘅，𠮶张老友记乐悠卡呢，依然系有效使用。」他强调，唯一的改变是收费计算方式，所有转乘优惠等将维持不变。

对于残疾人士的安排，孙玉菡重申优惠会与长者看齐，即使未届指定年龄，只要是合资格的残疾人士，同样可享「两蚊两折」优惠。「政策其实当时设计时候都系体谅残疾人士嘅难处嘅，所以即使佢年龄唔到，都特别将两蚊，当时两蚊优惠，𠵱家嘅两蚊两折，延伸去到残疾人士。」

整个调整将分阶段进行，孙玉菡透露，早前研究提及的每月240程限额，将于明年才落实，目前会先集中精神做好「两蚊两折」的推行工作。