宏福苑听证会︱委员会续聆讯 政府代表将发言 三居民现身作证︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立调查委员会今日（24日）继续举行听证会，预料政府代表会就强制验楼计划、小型工程等监管制度等现行机制、相关历史背景及实施情况向委员会作出介绍和说明。另外，3名宏福苑居民梁浩轩、谢玉华及高以蕾会作为事实证人作供。

记者：黄子龙、赵克平

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