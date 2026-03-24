宏福苑听证会︱委员会续聆讯 政府代表将发言 三居民现身作证︱持续更新
更新时间：09:31 2026-03-24 HKT
发布时间：09:31 2026-03-24 HKT
发布时间：09:31 2026-03-24 HKT
大埔宏福苑火灾独立调查委员会今日（24日）继续举行听证会，预料政府代表会就强制验楼计划、小型工程等监管制度等现行机制、相关历史背景及实施情况向委员会作出介绍和说明。另外，3名宏福苑居民梁浩轩、谢玉华及高以蕾会作为事实证人作供。
记者：黄子龙、赵克平
相关新闻：
宏福苑听证会︱4月举行多两轮共13场 次轮公众人士可于3.25网上预约旁听
宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现
宏福苑听证会︱委员会指火灾涉五大成因 消防系统处关闭状态 消防措施因人为因素「彻底失效」
宏福苑听证会｜殉职消防员何伟豪曾发求救信号 推断于31楼打破窗户逃生 惟不幸堕毙
宏福苑听证会｜殉职消防何伟豪单独行动？委员会：因协助撤离灾民 之后与同袍会合但失散
宏福苑听证会｜木板做「生口」违规 房屋局ICU无实地视察 仅随机睇文件抽查
宏福苑听证会｜居民屡投诉用非阻燃发泡胶封窗 消防处不受理 ICU未作任何阻燃测试
最Hit
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
2026-03-23 09:00 HKT
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
2026-03-22 12:00 HKT