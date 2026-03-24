每日杂志｜需求高落地难 乐龄科技推广停滞 学者吁定期检视成效 助产品「入屋」

本港正迈向超高龄社会，当局近年致力推动乐龄科技。研究发现，长者对医疗与运动的乐龄科技产品需求最高。有安老团体及社工指，乐龄科技是照顾长者的好帮手，惟售价过高，加上普罗市民家居狭小，往往窒碍其普及发展。有团体指，曾有照顾者因家中腾不出空位安放电动医疗床，甚至加装轻便的防滑扶手亦有困难，致未能享用科技带来的便利。有学者建议当局定期检视成效，并加强推广，盼助乐龄科技产品「落地」及「入屋」，应对未来20年的人口老化高峰期。

研究发现，长者对医疗与运动的乐龄科技产品需求最高。

自2021年起，本港65岁以上长者人口已逾20%，达至世界卫生组织定义的「超高龄社会」。2024年，本港长者人口占比达23.9%，约175万人，预期到2036年将增至244万，至2046年更会达275万人。

近年当局积极推动乐龄科技，协助长者应对健康及体能衰退后的生活。自2017年，政府与香港社会服务联会合办「乐龄科技博览暨高峰会」，集合全球乐龄科技产品，属业界盛事。去年底，岭南大学于博览举行期间进行调查，发现医疗与运动相关产品最受市民关注，并统计到1000多件产品中，物理治疗、健康监测及出行辅助产品达350件。

长者对产品认识不足碍推广

岭大研究生院高级讲师萧珮而指出，结果反映市民意识到守护健康及管理慢性疾病的重要性，如希望藉运动强化肌肉，预防肌少症。惟她指，售价高昂及对产品认识不足是推广的最大障碍；现时虽有机构提供租借轮椅、气垫床等乐龄科技产品的服务，但长者反映并不知情，导致使用率不高。

岭大研究生院高级讲师萧珮而指，市民意识到守护健康及管理慢性疾病的重要性。

乐龄科技产品种类广泛，由基础的血氧仪、智能血压计、家居防滑扶手、防水浸及烟雾警报系统，到较高端的扶抱机、电动医疗床，甚至智能陪伴机械人。安老服务协会名誉会长田北辰指出，现时开发商较集中研发标榜多功能的高端产品，但功能太多反为长者带来负担，「有长者嫌麻烦而不用。」

安老服务协会名誉会长田北辰指，售价高昂及使用不便，阻碍乐龄科技产品「落地」。

团结香港基金助理研究总监兼医疗及社会创新研究主管周嘉俊亦指，本港整体对乐龄科技的认识程度偏低，长者普遍使用操作较简单、功能较直接的拐杖及健身器材，高端产品如家居自动化系统及遥距医疗等，则因认知不足未有使用。

支援照顾者的社企Agewhale创办人Grace指，乐龄科技产品确是照顾长者的好帮手，但有照顾者反映，相关产品种类繁多，平日忙于工作及照顾长者，无暇了解。照顾者又称，长者出院回家前，最需要寻找相关产品资讯，但浏览乐龄产品网站时发现分类笼统，难于筛选。她称，市民较多采用已具口碑的平安钟、防跌监测系统及家居监控镜头。

产品售价及安装费用高昂

普罗市民家居狭小，亦窒碍乐龄科技产品「入屋」。她提到，曾有市民查询安装扶抱机或吊机，以便吊运长者，但因售价高昂，加上家中缺空间摆放而作罢，选择聘用外佣照顾长者，「外佣工资较低，亦可协助处理日常照顾事务。」萧珮而亦指，有市民曾计划在家中安装无障碍浴缸，但因改建浴室的费用不菲，被逼打消念头。

对长期卧床的长者而言，可调校高低及旋转的电动医疗床，为家居照顾的首选。田北辰指，电动医疗床售价动辄10多万元，非一般市民能够负担，即使安老院舍可获「乐龄及康复创科应用基金」资助以购置或租用，但因电动医疗床占用较大空间，院舍一般亦只购买1至2张。

前线社工Ada称，居于私人楼宇、唐楼或「㓥房」的基层长者，受限于居住环境，难以使用高端乐龄科技产品改善生活的情况，「蜗居狭小得连安装防滑扶手都有困难。」她指，该些长者只能采用平安钟、或简便的智能血压计。

周嘉俊亦指，在私人住宅应用乐龄科技情况复杂，除搬运大型设施不方便、安装耗时，事先亦应寻找专业人士评估家居，再按实际情况配对合适产品。不少长者反映遇到困难，他称过去当局曾提供支援，但仅属一次性的短期计划。

建议地区团队上门评估

面对未来的人口老化高峰，萧珮而认为当局应把握时间加强推广。她建议，当局可牵头，联同社福界、学界及研发商，就乐龄科技产品进行跨界别检讨，收集用家意见，并检视现时推动上的成效，分析当中成功及不足之处，找出改善方案，以制订未来的推广策略。

周嘉俊亦期望，当局针对乐龄科技市场和需求进行统计，掌握宏观概况。他又指，应针对不同消费群进行调查和分析，作为发展产业及投放资源的基础。他提到，现时坊间普遍视乐龄科技为体弱长者的复康工具，却忽略其在健康阶段的预防功效，认为未来在推广上应集中强调，及早使用乐龄科技，有助延缓身体机能衰退。

在研发方面，田北辰认为「乐龄及康复创科应用基金」亦可供学界及创科界申请，由本港一线大学研发后交科学园制造，并将产品交院舍试用，再按需要修订改良，若反应理想才大量生产，有助降低成本及推广。

Ada指，现时房屋署有为长者户提供不同的乐龄科技设施，效果理想，建议当局安排地区支援团队如关爱队，上门为居于私楼或「㓥房」的长者提供支援，如评估家居是否适宜安装相关产品，再转介社会福利署或社福机构跟进安装事宜，或资助安装费用，让更多基层长者受惠。她亦建议，当局优化乐龄科技产品网站，增加如「适合家居使用的资讯」，方便市民选择。

外地网购质素欠佳 消委会去年接获2000投诉

部分乐龄科技产品售价高昂，有长者转向外地网购，却发现产品质素欠佳。去年消费者委员会接获2000多宗涉及乐龄消费者的投诉，呼吁长者善用「乐龄消委会热线」查询。

有长者网购电动轮椅，收货后发现货不对办。

岭大研究生院高级讲师萧珮而表示，有长者为节省开支，尝试从外地网购乐龄科技产品，以电动轮椅为例，有长者指本港售价达数千元，网购同类产品仅需数百元，满心欢迎下订购，惟收货后发现电池持久力及承重能力不足，并欠缺维修保养的后续安排，深感后悔。

萧称，不少乐龄科技产品牵涉生活照顾所需，不宜以价格衡量，但长者退休后没有收入，需要量入为出，往往难以抉择。

人口老化带动「银发经济」，去年消委会接获2769宗乐龄消费者投诉，涵盖科技应用及预缴式消费等。近年，消委会设立「乐龄消委会热线」，并与长者地区中心及社福机构建立咨询与投诉转介机制，协助长者处理消费问题。

房署试行「监测跌倒」等系统 协助居家安老

政府近年致力推广「居家安老为本，院舍照顾为后援」的政策，多份《施政报告》亦以此着墨。房屋署及社会福利署分别在不同范畴推动乐龄科技，以应对社会需求。

过去10年，居于公共屋邨的长者由54万增至74万，反映对乐龄科技设施的需求与日俱增。去年4月，房署在2个长者住户较多的屋邨试行「大门开关物联网讯息系统」，为长者户安装感测器，监测大门开关状态；若大门在设定时间内未有开启，系统会主动通知亲友作出支援。

房屋署为长者设置「家居跌倒感测器」。 房屋署提供

房屋署为长者住户安装「大门开关感测器」。 房屋署提供

跌倒是长者最常遇到的意外，房屋署亦安装了「监测跌倒系统」，若监测到住户跌倒，系统会自动连接24小时支援中心，由职员确认长者状况；若未能确认安全，职员会通知联络人或报警求助。此外，署方亦试行「智慧门禁系统」，方便长者使用八达通或手机应用程式进出大厦。

社会福利署亦指，当局于2018年设立「乐龄及康复创科应用基金」，先后注资20亿元，资助合资格安老及康复院舍购置、租用或试用科技产品，现时服务已扩展至私营或自负盈亏的安老院和残疾人士院舍。截至去年底，当局批出逾9.1亿元，资助2100个安老及康复机构购置或租用2.7万多项产品。

自2023年9月起，社署把「长者社区照顾服务券计划」扩展至租用生活、步行或位置转移，及沐浴或如厕的3类辅助科技产品，盼改善体弱长者的生活，及减轻照顾者的压力。

记者：关英杰