香港广西南宁市同乡会第十一届常务理事会就职 林梓轩膺会长 促港桂深度融合

香港广西南宁市同乡联谊会于今日（23日）举行第十一届常务理事会就职典礼暨二十周年庆典，林梓轩正式就任新一届会长，以及是次活动筹备委员会主席。

林梓轩于典礼致辞时衷心感谢乡亲的信任与支持，表明将与新一届理事会同仁携手砥砺前行，坚定支持香港特区政府依法施政，致力凝聚爱国、爱港、爱桂的力量。他强调，联谊会有责任成为「一国两制」行稳致远的守护者，矢志不渝地维护国家主权和香港繁荣稳定，持持推动邕桂港融合发展。

他表示，未来任期内将推动「香港所长」与「南宁所需」的精准对接，深化联谊服务，增强乡亲凝聚力，积极拓展地区工作。他提出多项重点工作方向，包括搭建港桂交流桥梁、促进经贸文化与人才往来、助力会员企业融入国家「十五五」规划发展大局等。

林梓轩就任香港广西南宁市同乡联谊会第十一届常务理事会会长。

典礼主礼嘉宾包括环境及生态局副秘书长余健强，黄大仙民政专员胡巨华，广西南宁市海外联谊会会长韦江，中联办九龙工作部部长祝小东，中联办港岛工作部副部长尤斌，中联办新界工作部处长余新捷，南宁市政务服务局局长黄忠传，全国政协委员、香港广西社团总会永远会长兼首席会长王明凡，立法会议员周浩鼎、陈恒镔、杨永杰、郭芙蓉，深水埗区议员、香港广西社团总会秘书长罗志超，香港广西社团总会常务副会长李进，澳门广西联谊总会会长邓永源，庄世平基金会会长庄永健等。

典礼同时庆祝联谊会成立二十周年，筵开50席，邀请共逾600名来自香港、澳门及内地的嘉宾、乡亲、会员及义工出席盛会，联谊庆贺，共襄盛举。