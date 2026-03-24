加拿大驻港澳总领事芮强：加国科企借港金融中心 拓展中国及亚洲市场　

加拿大和香港商业和学术交流密切，加拿大驻香港及澳门总领事芮强接受《The Standard》（《英文虎报》）访问时指，香港人口老化及少绿化空间等问题，为加拿大的生命科学和健康科技企业等带来商机，加国科企来港，亦可借香港金融中心地位，拓展至内地和亚洲。

加拿大商会现有在港会员约3千人

芮强表示，加拿大在洁净科技、可持续金融科技及风险管理领域属全球领先，与香港作为全球第三大金融中心的经济结构高度契合，而香港面对人口老化及城市绿化空间不足，亦为加拿企业在生命科学、健康科技及可持续生活领域带来投资机会，形容加拿大的科技企业与香港是「天作之合」。

芮强又指，配合加拿大的「印太战略」，企业透过香港金融科技周及其他健康科技展览等不同平台进入香港市场，例如食品饮料和高端制造行业均可受惠。他又提到，加拿大商会今年1月主办「跨太平洋企业家会议」，汇聚加拿大、香港及其他亚洲经济体的投资者、学者和商界人士，为有意拓展香港、内地和亚洲市场的加拿大企业提供机会。他又补充，加拿大商会现有在港会员约3,000人，是全球规模最大的加拿大商会之一。

加拿大驻香港及澳门总领事芮强接受《The Standard》（《英文虎报》）访问。何君健摄

港人热衷赴加升学或移居

加拿大一向是港人升学和移居的热门地点，前年有逾1.31万名香港学生选择到加拿大升学。芮强表示，加拿大多元文化与多语环境，为国际学生提供友善包容的氛围，例如多伦多约有一半人口生于海外，粤语与西班牙语等语言普遍流通，而香港现有逾20万名加拿大大学的校友，校友网络不仅促进文化交流，亦可作为两地商业合作的重要桥梁。

芮强特别指出，加港两地在学术上联系紧密，并提到以在香港长大、现任多伦多大学著名医学教授麦德华命名的奖学金，展现香港人在加拿大学术界的贡献。

移居方面，芮强指，香港人非常适合在加拿大生活，因为两地人民都十分善于社交，并建议有意移居加拿大的港人应主动了解当地社区，与其他新移民建立联系，以寻找归属感，而且加拿大各地均有许多社区组织，可协助新移民。

记者︰Raine Fung