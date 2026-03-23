中国胸痛中心大会将首次在港举行 多场讲座探讨AI人工智能应用

第十五届中国胸痛中心大会将于4月3及4日在香港举行，是大会首次落户香港，届时会举办多场讲座探讨AI人工智能应用，亦会首次发布《国际胸痛中心建设标准》，推动国际胸痛中心建设规范化发展。医管局表示，大会发挥本港「内联外通」优势，作为国家胸痛救治标准走向国际的重要桥梁，引领国际胸痛救治达至更高水平。

两天办16专业论坛、200专题讲座

医管局指，中国胸痛中心大会是中国心血管领域最具影响力的年度盛会之一，旨在推动胸痛中心建设，优化急性胸痛患者的救治流程。今届大会首次落户香港，并与深圳「双城联动」举行，3,000名来自「一带一路」沿线国家及世界各地的医学界代表参与。2天会期共举办16个专业论坛，200个专题讲座。专家亦会到玛丽医院、广华医院、威尔斯亲王医院、香港儿童医院等参观和交流。

今届大会重点之一，是推动智慧医疗在临床决策中的应用与发展。「胸痛中心AI论坛」将触及以科技重塑胸痛诊疗；专题讲座亦会探索一系列AI应用，包括AI解析心电图波形、AI的急性心肌梗死预警系统、AI导航技术实现血管介入精准导航、AI辅助心肺复苏应用等。

医管局总行政经理（综合临床服务）曾子充（左）、第十五届中国胸痛中心大会专家委员会主席谢鸿发（右）。

玛丽医院胸痛中心最快年底试行AI助手

医管局总行政经理（综合临床服务）曾子充表示，大会发挥香港的国际定位，促进心脏病学领域的专业交流，推进国家胸痛中心标准走向国际；本港胸痛中心建设、院前胸痛处理、自动体外除颤器应用的特色也会得到展现。此外，大会将首次在本港进行认证授牌仪式，表彰全国250间获认证的医院，象征本港作为连接国家与世界城市，在推动胸痛中心建设与心血管健康事业中扮演重要桥梁角色。

玛丽医院的全港首间胸痛中心于2024年11月投入服务。第十五届中国胸痛中心大会专家委员会主席谢鸿发表示，中心启用后，病人「到院至恢复血流」中位时间由约110分钟，缩短至现时约5、60分钟。他透露，玛丽医院胸痛中心会发展人工智能，其中「人工智能心电图」可提升诊断准确度及速度，减少人为错误； 「心脏人工智能代理助手」则为医生提供资讯。两项人工智能项目属辅助性质，最快于今年年底以玛丽医院作为试点推展。

被问到本港发展胸痛中心，仍有甚么可借鉴内地或其他地方？谢鸿发说，现时本港院内死亡率近10%，数字上仍高于内地，冀进一步缩短院前救治时间， 「 当然我们不可能（像内地）每架救护车都有医生，所以我们都有优化，在院前做了心电图，而心电图用AI准诊断。我们开始都开展了，病人不经过急症室，直接上手术室。」他补充，玛丽医院已借鉴内地建设「绿色通道」的概念，期望胸痛中心标准未来推广至其他公院。

记者：萧博禧