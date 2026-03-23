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宏福苑听证会︱4月举行多两轮共13场 次轮公众人士可于3.25网上预约旁听

社会
更新时间：19:44 2026-03-23 HKT
发布时间：19:44 2026-03-23 HKT

大埔宏福苑火灾成立的独立委员会宣布，将于4月举行第二及第三轮共13场听证会，以听取包括宏福苑居民及涉事方代表在内的证人证供。第二轮听证会的公众旁听席位于3月25日起接受网上预约登记，名额先到先得。

4月共举行13场听证会

独立委员会公布，将于4月举行第二轮及第三轮共13场听证会，以厘清事实，作为撰写报告及提出建议的基础。听证会将于中环展城馆举行，并设有普通话和英文即时传译。

第二轮听证会日期（共6场）：

  • 4月8日（星期三）

  • 4月10日（星期五）

  • 4月13日（星期一）

  • 4月15日（星期三）

  • 4月16日（星期四）

  • 4月17日（星期五）

第三轮听证会日期（共7场）：

  • 4月20日（星期一）

  • 4月21日（星期二）

  • 4月22日（星期三）

  • 4月23日（星期四）

  • 4月24日（星期五）

  • 4月27日（星期一）

  • 4月30日（星期四）

委员会将适时于其网页公布每场听证会的作证证人名单。

第二轮听证会周三起接受公众预约

为让公众能预先确定获得旁听名额，第二轮听证会将采用网上预约方式，详情如下：

  • 预约时段：由3月25日（周三）上午10时起，至3月28日（周六）上午10时

  • 预约方式：透过网上系统（eform.cefs.gov.hk/form/ic-hearing/tc/）递交表格，可选取一场或多场听证会。

  • 名额分配：按系统接收表格时间，以先到先得原则分配，每人每场只限登记一次。

  • 结果通知：成功登记者将于4月2日或之前，透过电话短讯（发送人名称为「#IC-hearing」）及电邮收到通知。

听证会现场及两个转播区共提供约360个公众旁听名额，当中约半数将优先分配予宏福苑居民。第三轮听证会及5月份听证会的预约安排将于稍后公布。

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